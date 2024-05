De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), het Europese adviesorgaan op het gebied van financiële en duurzaamheidsrapportage, heeft Datamaran, de marktleider op het gebied van slimme ESG-software (Environmental, Social, and Governance), gekozen als oplossing voor ESG-governance en workflowmanagement ter ondersteuning van haar onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Patrick De Cambourg, voorzitter van de Sustainability Reporting Board van de EFRAG, zei over de noodzaak van Datamaran: “De missie van de EFRAG is van cruciaal belang om betrouwbare en vergelijkbare openbaarmakingen over alle materiële duurzaamheidskwesties te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat financiële openbaarmakingen en openbaarmakingen over duurzaamheid de juiste informatie krijgen. hetzelfde niveau van kwaliteit en nauwkeurigheid. Vertrouwen op de allernieuwste AI-technologie voor het analyseren van openbaarmakingen, beoordelingen van dubbele materialiteit en het volgen van regelgeving is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ons onderzoek en het vaststellen van standaarden gebaseerd zijn op objectief bewijs en een schaalbare en datagestuurde aanpak en Datamaran. is in dat opzicht een zeer waardevol hulpmiddel voor ons team.”

Marjella Lecourt-Alma, de Nederlandse CEO en mede-oprichter van Datamaran zei: “We zijn verheugd om met EFRAG samen te werken en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de allereerste verplichte standaarden voor duurzaamheidsrapportage. De afgelopen jaren zijn de omvang en reikwijdte van duurzaamheidsuitdagingen dramatisch toegenomen – dit geldt zowel voor bedrijfsleiders als voor toezichthouders. Tien jaar geleden zijn we Datamaran gestart om datagestuurde besluitvorming over duurzaamheid mogelijk te maken, waarbij we gebruik maken van de nieuwste AI-technologie. Tegenwoordig heet dit een beweging die Smart ESG heet. We heten EFRAG graag welkom in onze gemeenschap, nu zij de Smart ESG-manier omarmen.”

Op grond van deze nieuwe overeenkomst zal het team van EFRAG het Datamaran-platform gebruiken voor voortdurende monitoring en analyse van bedrijfsinformatie, om op de hoogte te blijven van de mondiale ontwikkelingen op het gebied van normen en regelgeving, en om op de hoogte te blijven van ESG-gerelateerd nieuws uit de hele wereld. wereld. Het platform zal het team waardevolle, op gegevens gebaseerde inzichten en samenvattingen bieden, mogelijk gemaakt door generatieve AI, om hun werk te informeren en hun missie te verwezenlijken: het dienen van het publieke belang in Europa op het gebied van financiële en duurzaamheidsrapportage.

Het Datamaran-platform biedt ongeëvenaarde, op bewijzen gebaseerde inzichten in het mondiale ESG-landschap door gegevens uit duizenden bronnen, waaronder toezichthouders, beleidsmakers, bedrijfsrapporten en nieuwsmedia, over 100 ESG-onderwerpen te verzamelen en samen te vatten, die zijn opgesplitst in meer dan 400 individuele factoren. Met dit verhoogde niveau van zichtbaarheid zal het team van EFRAG een ongehinderd zicht hebben op het ESG-landschap.

Als ontwikkelaars van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die verplicht zijn krachtens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), speelt het werk van de EFRAG een cruciale rol bij het aansturen van best practices op het gebied van ESG om de duurzaamheidsresultaten van bedrijven in de regio te verbeteren, de impact op het milieu te verminderen en het creëren van voordelen voor de samenleving. De CSRD is op 1 januari 2024 van kracht geworden en is van toepassing op meer dan 50.000 bedrijven die in de regio actief zijn, waaronder 10.000 bedrijven met hoofdkantoor buiten de EU.

In het eerste kwartaal van 2024 lanceerde Datamaran een nieuwe Targets-functie en verbeteringen aan de dubbele materialiteitsmodule, die marktleidende, datagestuurde Smart ESG-mogelijkheden biedt. Slimme ESG-software geeft bedrijven de beschikking over op bewijs gebaseerde, door AI aangedreven workflowtools om ESG-kwesties te prioriteren, expertise in huis te halen en realtime problemen te monitoren om het bestuur te versterken en de besluitvorming van het C-Suite te informeren.