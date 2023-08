De organisatoren van Effie Nederland, VIA en bvA, hebben onlangs bekendgemaakt een extra Maatschappelijke Plus aan de Effie Awards toe te voegen. Een nieuwe expertjury, onder leiding van Tim Claassen (Havas Lemz), gaat cases beoordelen op hun maatschappelijke impact. Als inzenders in aanmerking willen komen voor deze Plus bovenop de bronzen, zilveren of gouden Effie, moeten zij daarvoor aanvullende vragen beantwoorden. Door het toevoegen van de Maatschappelijke Plus wil de organisatie laten zien hoe merken positief kunnen bijdragen aan de duurzame en sociale ontwikkelingen die nodig zijn.

Aanvulling op alle zeven categorieën

De organisatie benadrukt dat de Maatschappelijke Plus geen extra categorie is, maar een aanvulling binnen alle zeven categorieën van dé vakprijs voor de meest effectieve marketing- en communicatiecases van Nederland. Cases die een bronzen, zilveren of gouden Effie winnen, kunnen daarnaast vanaf 2023 een eervolle vermelding krijgen voor hun maatschappelijke impact.

Om kans te maken op de Maatschappelijke Plus moeten inzenders extra vragen beantwoorden bij het indienen van hun Effie-case. Centraal staat hierbij de vraag of de case bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke doelen, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Als dat het geval is, wordt gevraagd om de inspanningen en resultaten te onderbouwen of te laten zien hoe de maatschappelijke claims voldoen aan de nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame van Stichting Reclame Code. De cases worden beoordeeld door een aparte jury die naast juryvoorzitter Tim Claassen bestaat uit experts op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en leden van bvA en VIA.

Een extra podium voor maatschappelijke impact

Volgens Effie-stuurgroeplid Hans Middelhoek, is de Maatschappelijke Plus een waardevolle uitbreiding van de Effie Awards. “Marketeers kunnen met hun creatieve denkkracht belangrijke oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen van de maatschappij. Als Effie willen we dat stimuleren en cases die hier aan bijdragen voor het voetlicht brengen om te inspireren en ervan te leren. Door de vraag naar de maatschappelijke impact van de case aan iedere inzender te stellen, dragen we bij aan de bewustwording dat iedereen maatschappelijke verantwoordelijkheid kan nemen.