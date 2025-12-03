Windpark Dogger Bank wordt na voltooiing ’s werelds grootste offshore windpark. Het ligt voor de noordoostkust van Engeland, in de Noordzee, en heeft een geïnstalleerd vermogen van 3,6 GW. Het zal jaarlijks ongeveer zes miljoen huizen van stroom voorzien. Het windpark wordt ontwikkeld door SSE, Equinor en Vårgrønn in drie fasen: Dogger Bank A, B en C. Het Nederlandse bedrijf Mammoet was bij elke fase betrokken door het transport en de weging van de drie offshore substations van het project te verzorgen.

De substations, gefabriceerd door Aibel, vormen cruciale componenten. Ze verzamelen en converteren de stroom van de transformatoren en sturen deze naar land om huizen van stroom te voorzien. Ze werden in fasen op twee verschillende locaties gebouwd. De staalconstructie van de substations begon op de werf van Aibel in Thailand. Vervolgens werden ze verscheept naar een tweede Aibel-werf in Haugesund, Noorwegen, voor verdere staalbewerking en de installatie van transformatoren en andere complexe componenten. Omdat de productie verdeeld was over twee werven in verschillende delen van de wereld en een speciaal schip was gecharterd om de substations te verplaatsen, was een zorgvuldige planning en aansturing van personeel en materieel nodig om ervoor te zorgen dat alles volgens schema verliep.

Honderden aslijnen op twee locaties

Mammoet assisteerde Aibel bij de drie uitvoeringsfasen van elk substation: de uitlading in Laem Chabang, Thailand, de inlading in Haugesund, Noorwegen, en de uiteindelijke weging en uitlading voor transport naar de Noordzee.

De grootste uitdaging was het vinden van het grote aantal zelfrijdende modulaire transporters (SPMT’s) dat nodig was om de drie fasen op twee locaties uit te voeren.

In Thailand leverde Mammoet 338 aslijnen om de (destijds) ongeveer 7500 ton wegende constructies te verplaatsen. Daarnaast waren er in Noorwegen nog eens 344 nodig – 264 voor de inlading, plus nog eens 80 voor de weging en tweede uitlading van de substations om het uiteindelijke gewicht van 9350 ton te kunnen verwerken.

Dit bracht het totale aantal aslijnen voor het project op 682. Deze werden geleverd via containerschepen en landtransport, afkomstig uit Mammoets wereldwijde vloot van meer dan 5.000.

Hoewel elke constructie ongeveer hetzelfde gewicht had, moesten diverse getijden-, technische en logistieke uitdagingen worden overwonnen om de laad- en losoperaties te vergemakkelijken. Na een nauwkeurige configuratie tilden SPMT’s de substations op met behulp van hun slag aan boord, waarna ze werden overgeladen van of naar zeeschepen.

Het opvijzelen verliep nog soepeler dankzij de samenwerking tussen Aibel en de engineeringteams van Mammoet. Dit resulteerde in de fabricage van speciale roosterbalken voor de SPMT’s. Deze maakten het mogelijk om de lading van de SPMT-trailers over te brengen naar de sterkste punten van de bovenbouw.

Aibel fabriceerde ook twee op maat gemaakte laadframes. Deze zorgden ervoor dat de substations stevig op hun plaats bleven tijdens het transport op de SPMT’s. De eerste reisde met het Dogger Bank A-substation van Thailand naar Noorwegen en bleef daar niet alleen voor de in- en uitlading, maar ook voor de in- en uitlading van de Dogger Bank B- en C-substations.

In Thailand moesten de substations 1 km over de openbare weg rijden om de haven te bereiken. Hekken moesten worden verwijderd en er moest een tijdelijke grindhelling worden aangelegd, zodat de SPMT’s de hoofdingang niet hoefden te gebruiken.

Aangekomen in de terminal werden de substations met SPMT’s via RoRo-hellingen naar een zware ladingdrager getransporteerd. De SPMT’s lieten de modules op de roosters van het schip zakken voordat ze met de interfacebalken en het uitladingsframe van boord gingen.

De reis van Thailand naar Noorwegen duurde 45 tot 50 dagen voor elk substation. Omdat de toegestane gronddruk in Noorwegen hoger is, waren er minder aslijnen SPMT’s (264) nodig voor de in- en uitlading.

De substations werden van het schip gereden en naar de werf van Aibel, vlakbij de kade, gebracht. Daar werden ze op tijdelijke steunen geplaatst voor de laatste fabricagewerkzaamheden.

Nadat elk substation was voltooid, voerden in totaal 36 weegvijzels en loadcells een weging uit. Dit proces werd drie keer herhaald om een ​​gemiddelde meting te verkrijgen en het uiteindelijke gewicht en de zwaartepunt (COG) te bepalen.

Voor de laatste laadoperatie werden 344 SPMT-aslijnen gebruikt om het extra gewicht van de inmiddels geïnstalleerde elektrische transformator te dragen.

Mammoet ondersteunde met het ballasten van het schip. In totaal werden 16 dompelballastpompen, elk met een capaciteit van 1000 kubieke meter per uur, gebruikt om water in en uit het schip te pompen om het waterpas te houden tijdens de ladingoverdracht.

De vloot en de flexibiliteit om te leveren

Het drie keer uitvoeren van de operatie gedurende drie jaar leverde waardevolle lessen op die in de volgende fase in de praktijk konden worden gebracht om de efficiëntie te verbeteren. Hierdoor kon het team een ​​dag besparen voor de load-out van het laatste onderstation, voor Dogger Bank C, in Thailand.

“Een van de dingen waar Mammoet zo goed in is, is flexibiliteit”, aldus Dorien Frequin, filiaalmanager Noorwegen.