Eevery breidt haar duurzaamheid – en verbeterplatform uit met een CO2 Calculator. Naast het meten, verbeteren en communiceren van duurzaamheid maakt het bedrijf nu ook de CO2-uitstoot inzichtelijk. Net als de rest van het platform is de tool gericht op het MKB. De totaaloplossing is efficiënt en toegankelijk. Een jaarabonnement van € 720,- biedt onbeperkt toegang tot alle functionaliteit. Zo zet uw bedrijf de eerste stap naar verduurzaming.

Eevery’s CO2 Calculator berekent de CO2-uitstoot van een MKB-bedrijf en maakt een bijbehorende CO2-footprint (voetafdruk). De klant doorloopt een toegankelijke vragenlijst gericht op de sector en de MKB doelgroep. De uitkomsten zijn gebaseerd op actuele emissiefactoren, wetenschappelijke publicaties, internationale statistieken en wetenschappelijke schattingen. Ook wordt er rekening gehouden met het energieverbruik, het woon-werkverkeer, de inkoop, consumpties en het afval. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot volledig in kaart gebracht.

One-stop shop voor MKB



Met deze uitbreiding wordt Eevery nog meer een ‘one-stop shop’ duurzaamheidsoplossing voor het MKB in Nederland. Michiel Slinkert, Co-founder Eevery: “We hebben eerder uitgesproken dat we ons platform continu verbeteren op basis van feedback van onze klanten en de markt. Hieruit bleek een behoefte om makkelijk inzicht te krijgen in de CO2 productie van bedrijfsactiviteiten. Dit hebben we dan ook gedaan en we verwachten in de nabije toekomst nog meer opties aan te bieden.”

MKB heeft een grote impact

In Nederland bestaat het MKB uit meer dan 1,5 miljoen bedrijven. Meer dan een derde van het bruto nationaal product en 40% van de werkgelegenheid zit bij het MKB, maar ook meer dan de helft van de CO2 uitstoot. Michiel Slinkert: “Het midden- en kleinbedrijf is geen groep die vergeten of genegeerd mag worden als het gaat om verduurzaming. Kleine stapjes hebben samen een grote impact. Met ons platform hopen we dan ook voor ieder bedrijf, maar ook voor het geheel, een verschil te maken”.

Alle voordelen op een rij



Het berekenen en vervolgens verminderen van de CO2-uitstoot heeft veel voordelen. Het helpt bij klimaatverandering en werkt vaak meteen kostenverlagend. De communicatie hierover ondersteunt het imago naar klanten, personeel en andere betrokkenen. Vooral nu belangrijke voordelen en een motivatie om te starten met een nulmeting via Eevery. Slinkert: “Net zoals bij de rest van het platform bieden wij ondersteuning en support. Bij meer ingewikkelde trajecten steunen wij op ons uitgebreide netwerk van strategische partners, bijvoorbeeld bij het opstellen van een reductieplan of -doelstelling. Er zijn zelfs verschillende subsidies voor CO2-reductie die via onze partners aangevraagd kunnen worden”.

Bedrijven kunnen een vrijblijvende demo aanvragen via www.eevery.co/nl Bovendien geldt nog steeds het unieke voordeel voor alle bezoekers van deze portal! Met de partnercode: OKDO2022 krijgt een bedrijf maar liefst 50% korting (€ 360,-) op haar jaarabonnement. Daarnaast biedt Eevery consultative support tijdens dit hele traject.