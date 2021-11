Eerste sedum detentiedak in Nederland voor frisdrankleverancier Vrumona

Op het bedrijfspand van Vrumona is vandaag in bijzijn van wethouder Jocko Rensen het eerste groene detentiedak in Nederland op feestelijke wijze geopend. Sempergreen realiseerde 588 m2 sedum dak, waarbij de innovatieve onderlagen zorgen dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd en extreme wateroverlast op het terrein wordt beperkt. Dit project is gerealiseerd door een samenwerking vanuit de Green Business Club uit Bunnik waar Vrumona en Sempergreen deel van uit maken.

Innovatief dak concept voor klimaatadaptatie en lokale biodiversiteit

Het detentiedak is een blauwgroen dak systeem waarbij regenwater tijdelijk wordt opgevangen en vervolgens gecontroleerd wordt afgevoerd. Bij een normaal dak, zonder begroeiing, komt de neerslag onmiddellijk via de regenpijp in het riool terecht. Dit kan tot wateroverlast leiden.

In oktober zijn beide vleugels van het kantoorpand bedekt met vierlaagse sedemmatten en kleurt sindsdien groen. Dit ambitieuze project is binnen twee dagen gerealiseerd. Het dak zorgt niet alleen voor klimaatadaptatie, maar draagt ook bij aan lokale biodiversiteit doordat talloze insecten zich er kunnen huisvesten.

Evelien Sanders – de Boer, General Manager Vrumona: “Dit groene dak is een prachtig voorbeeld van lokale samenwerking en sluit perfect aan bij de circulaire en duurzame missie die we binnen Vrumona hebben. Water is een cruciaal onderdeel van ons product en een goede watervoorziening op ons terrein is van groot belang.”

Groene samenwerking en klimaatadaptatief bouwen

Sinds 2019 hebben een aantal bedrijven zich verenigd in de Green Business Club om het bedrijventerrein van Bunnik te verduurzamen. Dankzij deze samenwerking zijn Vrumona en Sempergreen met elkaar in contact gekomen. Vanuit de Green Business Club is kortgeleden de Intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen van de Provincie Utrecht ondertekend met het doel om de regio Utrecht klimaatrobuuster te maken.

Sjors Wessels van Sempergreen, participant van Green Business Club Bunnik: “Wij zijn erg blij met de uitgebreide samenwerking die tot stand is gekomen om dit innovatieve project te realiseren. Het laat zien dat lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid een gezonde voedingsbodem kan zijn voor projecten die de regio klimaatrobuuster maken. Zo zet Vrumona met behulp van dit initiatief een mooie eerste stap op het gebied van de waterproblematiek rondom het bedrijventerrein.”