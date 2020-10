Eerste Nederlandse solar drone met vleugels maakt succesvolle testvlucht

De eerste Nederlandse solar drone van Avy, heeft eind deze zomer een succesvolle testvlucht uitgevoerd. De drone is uitgerust met custom ontwikkelde zonnefolie van Wattlab. Het op zonne-energie aangedreven prototype is ontworpen om ingezet te worden voor urgent medisch transport, ondersteuning van hulpdiensten en bescherming van de natuur. De succesvolle testvlucht is een mijlpaal voor de samenwerkende techbedrijven en brengt emissie-vrij vliegen weer een stap dichterbij. De bevindingen worden doorgevoerd in de toekomstige modellen van Avy.

“Ons doel met Avy is om de transitie naar duurzame luchtvaart te versnellen,” zegt Patrique Zaman, oprichter van Avy. “Door zonnecellen op onze vleugels te integreren maken we gebruik van de schoonste energie voorhanden. De Avy drone heeft vleugels en zo transporteren we via de lucht levensreddende medicijnen in Europa en Afrika en ondersteunen we in Europa eerste hulpdiensten. Onze testvlucht met het solar prototype in september was een eerste stap om een langere vliegtijd te realiseren, met een veelbelovend resultaat.”

Testresultaten

De winst zit in de vleugel, mét behoud van aerodynamica en zónder het gewicht toe te laten nemen. Dat biedt potentie voor de toekomst. Een lager vleugelgewicht, een groter vleugel oppervlak en meer zonnecellen op de vleugel liggen binnen handbereik. Zonnecellen met een hoger rendement worden de komende maand getest. Omdat Avy wordt ingezet bij medische projecten in Afrika is dit een meerwaarde voor de inzetbaarheid van de drone.

Autonoom vliegen op zonne-energie

Net als eerdere Avy drones vliegt de solar drone elektrisch, emissievrij, volledig autonoom en kan deze verticaal stijgen en landen. Ook wel VTOL genoemd. Het grote verschil met de eerder ontwikkelde wingdrone is dat de solar drone opgeladen wordt door zonne-energie. Voor deze techniek heeft Avy samengewerkt met zonne-energie specialist Wattlab. Wattlab ontwikkelde een sterke maar lichtgewicht ‘zonne-huid’ die als buitenste laag van de glasvezel vleugels werd gebruikt. Zo wekt de drone extra energie op tijdens het vliegen.

Stap naar duurzamer transport

“De zonne-technologie die in dit project ontwikkeld is, is volledig geïntegreerd in de vleugelvorm en voegt geen extra gewicht toe,” legt Bo Salet uit, oprichter van Wattlab. “De technologie van de drone kan als springplank dienen voor meer duurzame ontwikkelingen binnen de luchtvaart- en transportsector.” De komende tijd blijven de twee techbedrijven samenwerken aan optimalisatie van de technologie.

Over Avy

De snel groeiende ‘tech for good’ scale-up Avy is gevestigd in Amsterdam en ontwikkelt sinds 2016 emissie-vrije drones voor urgent medisch transport, ondersteuning van eerste hulpdiensten en natuurbescherming. De autonoom vliegende drones kunnen verticaal stijgen en landen en hebben vleugels om lange afstanden af te leggen. Avy hoopt op termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de transport- en luchtvaartsector. Avy is winnaar van de Blue Tulip Award 2020 – Mobiliteit.