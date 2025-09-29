Batterijbedrijf Arkimedes opent in februari 2026 een fabriek voor de grootschalige productie van solid-state batterijen op Cleantech Park Arnhem. Het betreft de eerste fabriek in Nederland in zijn soort. De technologie biedt veiliger, compacter, energierijker en sneller ladend batterijvermogen voor o.a. medische drones, de maritieme sector en consumentenelektronica.

“Met onze solid-state elektrolyt, grondstoffen die uit Europa komen en Europese toeleverketen produceren we in Nederland veilige en betrouwbare batterijen die klaar zijn voor echte toepassingen,” zegt Satish Pultoo, oprichter van Arkimedes. “Zo creëren we hoogwaardige banen hier, versterken we de Europese batterij-industrie en versnellen we de energietransitie.”

Specifieke toepassingen en Europese toeleverketen

Arkimedes richt zich op specifieke toepassingen met hoge eisen aan veiligheid, energiedichtheid en laadsnelheid, zoals medische drones, de maritieme sector, consumentenelektronica en andere professionele toepassingen. De fabriek werkt met grondstoffen en leveranciers uit Europa.

Operationeel in februari 2026

De fabriek is naar verwachting operationeel in februari 2026. Voor eind 2026 verwacht Arkimedes dat de eerste toepassingen met in Nederland geproduceerde solid-state batterijen te leveren, te beginnen met stationaire batterijsystemen, gevolgd door andere toepassingen.