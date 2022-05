De eerste bio-LNG-installatie van Nederland heeft inmiddels een productiemijlpaal van één miljoen kilo bereikt, waarmee circa vier miljoen kilometer duurzaam transport met zware vrachtwagens mogelijk is gemaakt. Voor initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell is deze mijlpaal een belangrijk bewijs dat vandaag de dag duurzaam zwaar wegtransport mogelijk is.

De bio-LNG-installatie van Nordsol in Amsterdam werd in oktober 2021 door Koning Willem-Alexander geopend. In april 2022 werd de installatie officieel erkend door de verzekering en van Nordsol Projects- aan de Operations-organisatie overgedragen. De fabriek produceert 3,4 kiloton bio-LNG per jaar en vangt 6,3 kiloton biogene CO2 op.

Als hernieuwbare vervanging voor LNG (vloeibaar aardgas) biedt bio-LNG vergelijkbare voordelen als LNG ten opzichte van diesel, waaronder een lagere kooldioxide-uitstoot, een lager motorgeluid, een lagere uitstoot van stikstofoxiden en aanzienlijk minder uitstoot van roetdeeltjes. Afhankelijk van de grondstof en de productiemethode kan de BKG-emissiebalans van bio-LNG zelfs negatief zijn.

Bio-LNG levert ook een belangrijk bijdrage voor de transitie naar een efficiënte, duurzame en circulaire economie. Het biogas waaruit Nordsol bio-LNG produceert, is afkomstig van organisch afval van supermarkten, ingezameld door Renewi. De recycler verwerkt het afval en zet het via anaerobe vergisting om in biogas. In de bio-LNG-installatie wordt het biogas opgewerkt tot bio-LNG. Shell stelt dit bio-LNG voor haar klanten in wegvervoer in Nederland beschikbaar bij LNG-tankstations.