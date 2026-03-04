De provincie Noord-Brabant investeert € 1,25 miljoen in de komst van een nationale batterijfaciliteit. Het Open Battery Industrialisation Centre (OBIC) wordt de eerste Nederlandse voorziening waar bedrijven hun batterijtechnologie testen en opschalen richting industriële productie. Daarmee krijgt Brabant een sleutelpositie in de Europese energietransitie.

Provincie Noord-Brabant investeerde de afgelopen jaren ruim € 5,5 miljoen in het ontwikkelen van batterijtechnologie. Samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Eindhoven, TNO at Holst Centre, brancheverenigingen en verschillende industriële partners waaronder VDL-ETS als partner van het OBIC, zet de provincie in op het ontwikkelen van een sterk ecosysteem.

Schaalvergroting

“Schaalvergroting is daarbij essentieel”, zegt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling. “Veel bedrijven ontwikkelen batterijonderdelen, maar missen de mogelijkheid om in grootschalig geproduceerde cellen de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid aan te tonen. Het OBIC biedt de faciliteiten en expertise om dit overtuigend te bewijzen en zo de industrialisatie te versnellen.”

Voorsprong

In de faciliteit worden nieuwe batterijcellen getest op prestaties en levensduur. Ook worden productieprocessen geoptimaliseerd voor constante kwaliteit, waarmee essentiële productie- en integratie kennis wordt opgebouwd. “Het versnelt de industrialisatie van innovaties die ons een technologische voorsprong geven en versterkt de concurrentiekracht van Nederland en Europa in een markt die nu nog wordt gedomineerd door Aziatische spelers”, zegt Van Gruijthuijsen.

Sleutel

Batterijen zijn hard nodig voor elektrisch vervoer en netstabilisatie. Ze maken het mogelijk om duurzame energie uit zon en wind op te slaan en later te gebruiken, en helpen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De komst van het OBIC sluit hierdoor aan bij het Energieperspectief 2050, waarin energieopslag een onmisbare bouwsteen is voor een betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem.

Cruciaal

De faciliteit maakt het mogelijk nieuwe batterijtechnologie sneller te testen en op te schalen. “Opslag is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Met deze nationale faciliteit kunnen we innovaties sneller ontwikkelen en toepassen”, zegt Bas Maes, gedeputeerde Energie en Klimaat. Bovendien creëert eigen productie van batterijcomponenten of cellen hoogwaardige werkgelegenheid in een snelgroeiende sector.

Samenwerking

In totaal komt er ruim € 12,2 miljoen beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds, een investeringsprogramma van het Rijk. Die aanvraag werd in november vorig jaar goedgekeurd. Die uitvoering verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In samenwerking met Battery Competence Cluster NL wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het OBIC tot een strategische hub van nationaal belang voor startup’s, industrie en kennisinstellingen.

Locatie

OBIC vestigt zich op de Automotive Campus die een strategische rol vervult binnen het Brabantse mobiliteits- en innovatiesysteem. Op de campus wordt gewerkt aan innovatie. Denk aan: oplossingen voor maatschappelijke en technologische uitdagingen, zoals elektrificatie, decarbonisatie, digitalisering, veiligheid en verduurzaming.