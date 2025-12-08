De eerste lichting deelnemers aan de post-hbo registeropleiding CSO heeft afgelopen vrijdag 5 december het officiële registerdiploma in ontvangst genomen. Negentien professionals namen deel aan het examen van de module NI-Businessmodel, onderdeel van de post-hbo registeropleiding.

Voor tien van de deelnemers was de dag extra bijzonder. Met het behalen van het examen voldoen zij aan alle voorwaarden voor het post-hbo registerdiploma CSO. Zij vormen daarmee de eerste groep professionals die het registerdiploma officieel in ontvangst mocht nemen.

De post-hbo registeropleiding CSO bereidt professionals voor op een rol waarin strategisch inzicht, gestructureerde aanpak en actuele kennis van duurzaamheidsontwikkelingen onmisbaar zijn. De opleiding onderscheidt zich door de combinatie van inhoudelijke diepgang, praktische toepasbaarheid en een fundament dat is gebaseerd op Nature’s Intelligence. Daarmee sluit zij aan bij de groeiende behoefte aan vakbekwame professionals die duurzaamheid stevig weten te verankeren binnen organisaties.

Volgens directeur Gerben Mulder markeert de registratie een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het vakgebied. Mulder: “Dit diploma bevestigt dat deze professionals beschikken over de kennis, vaardigheden en analytische scherpte die nodig zijn om richting te geven aan toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het register biedt organisaties duidelijkheid over de kwaliteit die zij mogen verwachten van een moderne CSO.”