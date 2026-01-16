De relatie tussen de Chief Marketing Officer (CMO) en de Chief Sustainability Officer (CSO) is zowel uitdagend als cruciaal voor het stimuleren van duurzame bedrijfsgroei. Succesvolle bedrijven erkennen dat de twee functies elkaar uitstekend aanvullen en begrijpen de noodzaak om strategie en taalgebruik op elkaar af te stemmen om impact te creëren. Een draaiboek van het Institute for Real Growth (IRG) schetst nieuwe richtlijnen voor het realiseren van bedrijfsgroei in combinatie met duurzaamheidsverplichtingen. Het rapport, ontwikkeld in samenwerking met Ipsos, Ad Net Zero en Google, suggereert dat het versterken van de relatie tussen de CMO en CSO cruciaal is voor het stimuleren van duurzame groei.

De wereld van vandaag heeft behoefte aan duidelijke, duurzame consumentenkeuzes en duurzamere bedrijfsgroei. Nauwere en strategischere samenwerking tussen de CMO en CSO ontsluit duurzame waarde voor klanten en meetbare bedrijfswaarde.

Dit draaiboek bouwt voort op de bevindingen van de IRG 2024 Impact Study, met inzichten van 850 senior leiders en 50 specifieke interviews, evenals samenwerking met Ipsos, Google, UNGC, de ANA en Ad Net Zero, en weerspiegelt zowel datagedreven inzichten als praktijkervaring.

Succesvolle bedrijven beschouwen het creëren van waarde voor stakeholders als een strategische groeikans en integreren duurzaamheid in hun langetermijnstrategie. Ze vertalen duurzaamheid met een marketinggerichte mindset, consumenteninzichten en marktkansen naar organisatorische veerkracht, tastbare en immateriële waarde en concurrentievoordeel.

Het draaiboek beschrijft hoe marketingactiviteiten, media en productie aanzienlijke emissies genereren en stelt als doel de ecologische voetafdruk van marketing te verkleinen door middel van herbruikbare, recyclebare en composteerbare verpakkingen van de juiste grootte, duurzame productiepraktijken, meting van media-emissies en inkoopregels.

Bronnen en voorbeelden van door de business geleide duurzame initiatieven die nieuwe inkomstenstromen genereren, risico’s verminderen en de reputatie versterken, tonen het verband aan tussen verantwoorde praktijken en impact op de lange termijn.