Eerste jaarrapportage Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector gepubliceerd

1 week anniversary of my album being released! Thanks for all who have listened so far and given such positive feedback, means a lot 😊 #homesoundbymvo #homesound #mvo #newmusic #mvomusic #album #musician #producer #singersongwriter #guitarist #independentmusic #homestudio pic.twitter.com/d41MDTxbg1

i turn on the TV for #2020PresidentialElection Coverage and See the Same Numbers and the Same States still Behind 🤦🏽‍♀️ #USA #MVO

Ik was in de buurt. Lader @LidlNederland vrij dus in kader van #alwaysbecharging auto aangesloten. En attente @rubenwoudsma sprak me aan. Leuk ff bijkletsen over o.m. Lokaal #evcharging. Laadpunt Lidl is mooi #MVO-voorbeeld. Zeker met de 50kWh, want bevordert doorstroming #bev pic.twitter.com/IO53tAR0rA

De laatste dagen om te stemmen voor de MS@WORK Awards zijn ingegaan! Breng je stem uit via msworkawards.nl. De winnaars worden op de Nationale MS Dag, 8 november, bekendgemaakt tijdens de online editie. #mvo #duurzaam #publieksjury #vakjury #verkiezing #maatschappelijk pic.twitter.com/RF68uVrPMn

❓ '𝘒𝘢𝘯 𝘪𝘬 𝘫𝘦 𝘦𝘳𝘨𝘦𝘯𝘴 𝘮𝘦𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘱𝘦𝘯?' Met deze vraag kun je het verschil maken, zo vertelde Sander de Kramer tijdens ons MVO-ontbijt. 💻 Terugkijken? Dat kan via 🔗 bit.ly/3oYLOI8 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a #rotterdam #sroi #foundation pic.twitter.com/yRBCvWqf7H

Met veel enthousiasme zijn de vrijwilligers van de Mondial Movers Foundation aan de slag gegaan! Het doel van onze stichting is om armoede en eenzaamheid in Nederland te bestrijden. #mvo #sociaalondernemen #KSO youtube.com/watch?v=wjHgU1…

@OECD concludeert dat Nederland de handhaving van #omkoping in het buitenland heeft opgevoerd. Er zijn zorgen over het aantal afgesloten zaken tot nu toe. Slechts 7 bedrijven zijn tot op heden bestraft allemaal via resoluties zonder proces duurzaam-ondernemen.nl/the-ne… #mvo #bribery pic.twitter.com/e1MiU64MQo

Suzanne Berghuis is directeur van @UXEM_FOAMS . BKL spreekt regelmatig met #ondernemers over hun bedrijf en ondernemerswens. Lees meer over hoe UXEM denkt over onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen en hun #ondernemerswens. bedrijfskring.nl/nieuws/bkl-i… #mvo #Lelystad pic.twitter.com/VxU9C7xcqT

Vragen gesteld in de cie. BEM van @PSUtrecht Helaas is @ProvUtrecht geen #Fairtrade Provincie meer. Na 2015 veel aandacht maar nu uit beeld. Jammer en teleurstellend ! Werk nu aan een motie om het weer op de agenda te krijgen. #MVO #duurzaamheid #eerlijkehandel #goedevoorbeeld pic.twitter.com/8JN0zzG8FM

De nieuwe voorzitter van het #MVO-netwerk roept West-Brabantse #werkgevers op partner te worden: "Ik weet zeker dat we er dan samen voor kunnen zorgen dat er niemand meer aan de kant staat.” ❤️ Welkom Henri 🎉 twitter.com/WerkMet/status…

Wie helpt mij met de branding van een heel bijzondere locatie in Amsterdam? #branding #marketing #duurzaamheid #bedrijfslocatie #mvo #amsterdam #hospitality twitter.com/mhjvandenberg/… pic.twitter.com/GlflCiEFSJ

Wil jij jouw klanten of zakenrelaties op een duurzame manier verrassen met kerst? En zie je deze kaart al bij jouw klant staan? Mooi, wij ook! Voor elke kaart wordt er namens uw bedrijf een echte boom gepland door @Treesftf ! #duurzaamondernemen #mvo #kerst pic.twitter.com/RXQM3etPLN

🗣 95% of Votes are in for NorthCarolina #2020PresidentialElection #mvo

Kanye West Had 60,000 Votes for the #2020PresidentialElection 🤔 ..Yee is Mi Dude..But why? Those votes Cuda went to @JoeBiden #MVO

Beste LinkedIn vrienden en vriendinnen Copiatek is een sociale ICT onderneming en geen oud ijzerboer. Dus als u afgeschreven ICT gaat doneren denk daar dan aub aan. Bedankt lnkd.in/gmk_cZy #duurzaam #mvo #inclusie #pso30+ #hergebruik #onderwijs #…lnkd.in/enAfiiQ