Nieuwbouwwoningen moeten duurzamer worden. Dat vergt naast ambitie en innovatieve oplossingen ook nauwe samenwerking tussen bouwpartners. In het project Grasbuurt 2 werken BAM Wonen, Schipper Electrotechniek, Draka en Rexel op unieke wijze samen om hun duurzaamheidsambities te concretiseren. Zo krijgt de Delftse woonwijk de primeur met de eerste grootschalige toepassing van een nieuwe, duurzamere kabel: Draka VD E-LINE. Alle 41 woningen worden ermee uitgerust, in totaal 60 km kabel. Een trendbreuk voor laagspanningsinstallaties.

Grasbuurt 2 is de tweede fase van een tuindorpachtig nieuwbouwproject (Grasbuurt) dat BAM Wonen in Delft realiseert. In hun opdracht verzorgt Schipper Electrotechniek de elektrotechnische installatie van A tot Z voor alle 157 woningen in dit project. De 41 woningen van Grasbuurt 2 worden standaard uitgerust met onder andere een warmtepomp, WTW, zonnepanelen en vloerverwarming. De extra verduurzaming met VD E-LINE was echter niet voorzien.

Sneller innoveren

“Wij zijn continu bezig met optimaliseren en innoveren. Zodoende stimuleren we duurzame toepassingen in onze projecten en besloten we samen te investeren in de toepassing van VD E-LINE in Grasbuurt 2”, zegt Maarten Strijdonk, directeur bij BAM Wonen. “Ook is het mooi hoe innovatie en verduurzaming hier hand in hand gaan met partnership. Wij werken al decennia met Schipper Electrotechniek samen en kunnen daardoor sneller en eenvoudiger vernieuwen. Het is fantastisch dat we met dit soort producten onze woningen steeds duurzamer kunnen maken en invulling kunnen geven aan onze duurzaamheidsstrategie.”

Voortrekkers in innovatie

Schipper Electrotechniek, gespecialiseerd in utilitaire woningbouw, heeft een neus voor primeurs. Toen algemeen directeur Mark Pieterse over VD E-LINE hoorde, nam hij contact op met Draka. “Het gebruik van 100 procent gerecycled koper en isolatie met biobased ingrediënten is zó nieuw. Een elektrische installatie maken, kan iedereen. Maar om werk te blijven genereren moet je baanbrekend zijn, hetzij in techniek of in duurzaamheid.”

Groen licht

Om VD E-LINE toe te passen, moesten partijen wel versnellen. Toen Draka en Rexel bereid waren om voldoende voorraad en wekelijkse leveringen te garanderen, kreeg Schipper Electrotechniek definitief groen licht om VD E-LINE in het standaard installatiepakket op te nemen. “We werken al langer samen en konden snel goede afspraken maken”, verklaart Pieterse de geslaagde operatie. Grasbuurt 2 wordt eind 2023 opgeleverd.

Trendbreuk

Draka juicht het initiatief van Schipper Electrotechniek met BAM Wonen enorm toe. “Als marktleider innoveren wij om de hele keten te verduurzamen. Dan is het gaaf dat zij deze verantwoordelijkheid nemen”, zegt commercieel directeur Toine Verschuur. “VD E-LINE is een concrete stap naar CO 2 -reductie en een trendbreuk om geleidelijk van VD draad af te stappen.” Rexel is even enthousiast: “Dit is een super voorbeeld hoe we samen werken aan 100% duurzaam”, zegt Regio Directeur West Fernando Dalmulder. De elektrotechnische groothandel ondersteunt verduurzaming en circulariteit al langer en is, net als Draka, lid van het ondernemersplatform New Horizon om circulariteit door middel van Urban Mining te bevorderen.

Nieuwe standaard

Ook BAM Wonen en Schipper Electrotechniek zien veel potentie voor VD E-LINE. Duurzaamheidsmanager Imke van den Boom van BAM Wonen: “Wij zoeken altijd nieuwe producten die aansluiten bij onze ambities. Vervolgens kijken we of toepassing ervan schaalbaar is. VD E-LINE past bij onze nieuwe duurzaamheidsstrategie. Binnen het thema circulariteit willen we zoveel mogelijk biobased of circulaire producten toepassen. Draka VD E-LINE voldoet daaraan en past goed bij onze toekomstvisie. Bovendien bleek het in een van onze projecten meteen toepasbaar. Wij hebben meer mogelijkheden om VD E-LINE toe te passen en willen samen met Draka en Rexel kijken of het schaalbaar is voor conceptuele nieuwbouw, maatwerk en renovatie.”

Pieterse gaat nog een stap verder: “Als de hele branche meedoet, kan VD E-LINE de standaard worden. Wij gaan het in ieder geval als groen alternatief in onze offertes opnemen en kijken nu al uit naar de volgende E-LINE producten van Draka.”

Foto: Toine Verschuur (l) en Mark Pieterse openen de eerste levering van VD E-LINE door Rexel voor project Grasbuurt 2 in Delft.