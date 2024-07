Draka zet een grote stap in het verduurzamen van kabels. Vanaf juli is ook de meest toegepaste installatiekabel beschikbaar in een duurzamere variant. VULT E-LINE is een ecologisch verantwoorde voedingskabel voor laagspanningsinstallaties. De kabel presteert even goed als de reguliere VULT, maar heeft een veel lagere CO 2 -voetafdruk. VULT E-LINE is breed toepasbaar, voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. Daardoor kan voortaan elke installateur de ecologische voetafdruk van zijn installatie verkleinen.

Voor de nieuwe VULT installatiekabel gebruikt Draka 100% gerecycled koper en in plaats van fossiele brandstoffen verwerkt Draka hernieuwbare, plantaardige materialen in de isolatie. Deze innovatie vermindert de afhankelijkheid van eindige bronnen en verlaagt de koolstofvoetafdruk van de productie. Aangevuld met logistieke maatregelen (een kartonnen verpakking zonder plastic tape, 75% minder plastic wikkelfolie voor de pallets en emissievrij transport naar haar groothandel-partners) bereikt Draka een flinke CO 2 -besparing. Die besparing verschilt per type (3G1.5, 5G1.5, 3G2.5 of 5G2.5) en is volgens eigen berekening maximaal 19 procent. De uiteindelijke reductie zal definitief vastgelegd worden in een milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration of EPD), die vlak na de lancering van VULT E-LINE wordt gepubliceerd.

Prysmian Eco Cable label

VULT E-LINE is een van de eerste kabelproducten met het Prysmian Eco Cable label. Dit labelsysteem, door Prysmian ontwikkeld, classificeert de milieu-impact, cradle to gate, aan de hand van een groot aantal meetbare criteria. Dankzij een succesvolle audit van de kabelfabriek in Emmen wordt deze procedure nu ook erkent door Bureau Veritas. Alleen producten met een relatief gunstige, gecombineerde score op deze criteria krijgen het Prysmian Eco Cable label.

Complete range E-LINE

Binnen het E-LINE portfolio van duurzamere kabelproducten met een verlaagde milieu-impact is VULT E-LINE de nieuwste aanwinst. “Door wederom een standaard artikel productietechnisch en logistiek sterk te verduurzamen, laten we zien hoezeer wij als voorloper de hele bouw- en installatiesector willen stimuleren om duurzamer te bouwen”, zegt Toine Verschuur, commercieel directeur Elektrification & Digitalisation van moederbedrijf Prysmian. Draka voegt elk jaar nieuwe E-LINE types toe om installateurs uiteindelijk een volledige range van duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties te kunnen aanbieden.