Van Wijnen Gorredijk, Hempflax, Kingspan Insulation en GreenDutch lanceren vandaag het eerste door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) gevalideerde renovatieproject met isolatiemateriaal van hennepteelt in Nederland. Dit eerste hennep koolstofcertifcaten project markeert een mijlpaal in duurzaam bouwen.

Hennepteelt in Groningen

Van Wijnen Gorredijk gaat HemKor®, het isolatiemateriaal dat grotendeels gemaakt is van het snelgroeiende biomateriaal hennep, van Kingspan Insulation B.V. “Dit project toont de kracht en mogelijkheden van bio-based materialen. Wij zijn trots dat onze hennepvezels een essentieel onderdeel vormen van deze duurzame constructie,” zegt Mark Reinders, Managing Director van Hempflax.

Boeren in Groningen telen de hennep. Hempflax uit Oude Pekela produceert hiervan het halffabricaat dat de basis vormt voor HemKor®, het nieuwe isolatieassortiment van Kingspan Insulation, inclusief hun eerste bio-based product. ““Ons innovatieprogramma volgt een dubbelspoor aanpak om het realiseren van gebouwen met lagere materiaal gebonden CO2 te helpen mogelijk te maken. Het introduceren van onze nieuwe bio-based isolatieoplossing HemKor® is een mooie stap voorwaarts in het realiseren van de doelstellingen uit ons wereldwijde Planet Passionate programma,’’ verklaart René Schuurman, Strategic Account Manager bij Kingspan Insulation.”

Joan Veenstra, Directeur Van Wijnen Gorredijk: “Samen met onze partners streven we naar een toekomst waarin bouwprojecten een positieve impact hebben op het milieu. Met dit project zetten we een nieuwe standaard in duurzaam bouwen in Nederland.”

CO2-certificaten

GreenDutch zorgt er onder andere voor dat de CO2-vastlegging in het hele proces gecertificeerd wordt volgens de methodiek van SNK, waarmee wordt bepaald hoeveel CO2 door de hennepplant als koolstof wordt vastgelegd en hoe deze vastlegging wordt gecontinueerd door verwerking van de hennep tot bio-based materiaal voor toepassing in een bouwwerk. Dit resulteert in CO2-certificaten die worden uitgegeven door SNK. Partijen, in dit geval Van Wijnen Gorredijk, investeren in de certificaten waarmee zij bijdragen aan langdurige vastlegging van CO2.

Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. De teler krijgt extra inkomsten uit de verkoop van CO2-certificaten en Van Wijnen Gorredijk past bio-based isolatiemateriaal toe. “Door in de hele keten samen te werken aan dit project, specifiek in Nederland, kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de transitie in de landbouw- en bouwsector. Wij zien een groeiende belangstelling naar onze schaalbare Carbon Farming projecten. Schaalbaarheid in de hele keten is nodig om deze markt volwassen te laten worden,” legt Toon Branbergen van GreenDutch uit.

Eerste SNK certificering

Dit project is het eerste in Nederland dat door de SNK is gevalideerd waarbij bio-based isolatiemateriaal bestaande uit hennepvezels in een bouwproject wordt toegepast en daarmee langdurig CO₂ opslaat. Het bio-based bouwproject is een voorbeeld van hoe samenwerking en innovatie kunnen leiden tot duurzame oplossingen die de toekomst van de bouwsector en landbouwsector helpen transformeren. Het project start in het najaar van 2024 en dient als een model voor verdere samenwerking.