Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft deze maand zijn eerste snellaadstation direct aan de snelweg geopend als onderdeel van het Duitse netwerk, op de rustplaats Neufelder Heide-Süd aan de A40. De officiële opening vond plaats in samenwerking met de Duitse Federale Autobahndienst (Autobahn GmbH).

“Snelwegen verbinden – of het nu onderweg is naar je werk, op vakantie of om familie en vrienden te bezoeken: we gebruiken ze allemaal regelmatig tijdens onze reizen. Fastned is groot geworden op de Nederlandse snelwegen, dus we zijn bijzonder verheugd om vandaag samen met Autobahn GmbH ons eerste snellaadstation op een Duitse snelweg te openen. Een ware mijlpaal! Samen brengen we snelladen naar waar het nodig is: direct op de snelweg.” – Linda Boll, Country Director Fastned Duitsland

Het nieuwe snellaadstation, gelegen aan de A40, tussen Duisburg en de Nederlandse grens, biedt een ideale tussenstop voor forenzen en vakantiegangers. Vanaf nu kunnen elektrische automobilisten snel en betrouwbaar opladen op zes laadpunten, elk met een laadvermogen tot 400 kW.

De openingsceremonie werd bijgewoond door Dr. Christian Lippold, Hoofd Planning, Bouw en Innovatie bij Autobahn GmbH, Joachim van Bebber, Hoofd van de geïntegreerde vestiging Krefeld van de Federal Autobahn GmbH, en andere gasten.

Het opzetten van een complete laadinfrastructuur

“Ons station bij de rustplaats Neufelder Heide-Süd is nog maar het begin. Hier doen we belangrijke ervaring op die we zullen integreren in toekomstige stations. Met elk extra station geven we elektrische automobilisten meer vrijheid. We nemen actieradiusangst weg en wekken vertrouwen – in elektromobiliteit en in de toekomst van duurzame mobiliteit.” – Linda Boll

De missie van Fastned is om de transitie naar elektromobiliteit te versnellen. Een complete laadinfrastructuur is hiervoor essentieel. Als onderdeel van het Duitse netwerk worden er op 200 nieuwe locaties direct langs snelwegen snellaadstations gebouwd, waarvan er 34 door Fastned worden gebouwd en geëxploiteerd. In december 2023 opende de Europese pionier op het gebied van laadinfrastructuur het eerste regionale snellaadstation in het Duitse netwerk in Düren, waarmee de toon werd gezet.

Fastned is momenteel actief in negen Europese landen. Het bedrijf exploiteert al 43 snellaadstations in Duitsland. In de loop van het jaar zullen er tot 20 extra locaties binnen het Duitse netwerk en daarbuiten worden geopend.