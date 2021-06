Eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld

Uiterlijk 1 augustus bouwen Senbis, Sweco, Antea Sport, Edel Grass en TenCate, het eerste biologisch afbreekbare kunstgras voetbalveld ter wereld. Dit ’GreenMaxx’ veld is het resultaat van een ontwikkelopdracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het 1000 m2 pupillenveld ligt straks bij EHS’85 in Emmen en bestaat uit biologisch afbreekbare kunstgrasgarens en invulkorrels. Aan het einde van de levensduur is het veld te recyclen of eindigt het als compost.

Dit biedt enorme kansen voor milieuwinst, aangezien er ongeveer 3500 kunstgrasvelden in Nederland liggen. Om duurzame innovaties in deze sector verder te stimuleren, schreef het ministerie van VWS in 2019 een tender uit. Met het concept ’GreenMaxx; composteerbaar kunstgras met maximale milieuwinst’, wist Senbis Polymer Innovations uit Emmen deze opdracht te winnen.

Samenwerking essentieel voor succesvolle innovatie

Senbis is expert op het gebied van bioplastics en zocht naar samenwerkingsmogelijkheden met innovatieve bedrijven in de kunstgrassector om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Het gevormde consortium bestaat uit: Ingenieursbureau Sweco; Sportveldenbouwer Antea Sport; Kunstgrasproducent Edel Grass en Garenleverancier TenCate. Zij ontwikkelden in anderhalf jaar tijd het biologisch afbreekbare GreenMaxx veld. Als afronding wil het consortium aantonen dat de sportprestaties van het veld in de praktijk en bij verschillende weerscondities voldoet aan de eisen vanuit sportbonden zoals KNVB. Daarvoor bouwen ze deze zomer het pilotveld bij EHS’85, financieel gesteund door de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Henk Brink (gedeputeerde Economie en Sport, provincie Drenthe) is blij met deze baanbrekende innovatie uit Emmen. “Het verduurzamen van onze economie is belangrijk en daarin staat hergebruik van materialen centraal. Dit circulaire kunstgrasveld bewijst nog eens dat ons Drentse bedrijfsleven voorop loopt in de transitie naar een groene economie.” René van der Weide (wethouder Duurzaamheid en Sport, gemeente Emmen) vindt het belangrijk dat de gemeente Emmen bijdraagt aan deze duurzame ontwikkeling: “Een goede sportaccommodatie is van belang voor de leefbaarheid in een dorp of wijk. Met dit duurzame pupillenveld kan EHS’85 weer jaren vooruit.”

GreenFill instrooikorrels

Reeds in 2018 hadden Senbis en de consortiumpartners succes met een eerste biologisch afbreekbaar alternatief voor de rubberkorrels in kunstgrasvelden. Deze ’GreenFill’ korrel werd in 2019 succesvol toegepast in een pilotveld bij SC Erica, waarna in 2020 een aantal grote velden zijn gebouwd bij voetbalclubs in Nederland. De GreenFill korrel is nu grootschalig beschikbaar en is een aanwinst voor verenigingen die de goede technische prestaties van een rubberkorrel of TPE vereisen, maar wel een oplossing willen hebben voor microplasticvervuiling rondom het veld. Tijdens de GreenFill pilot is veel geleerd over prestaties en afbreekbaarheid in de praktijk. Het consortium hoopt de ervaringen uit deze ontwikkeling mee te nemen in de GreenMaxx pilot.

Duurzaamste kunstgras ter wereld

Rondom kunstgrasvelden wordt het milieu niet alleen belast door de instrooikorrels maar ook door versleten grasvezels. Door GreenMaxx en GreenFill beiden toe te passen, behoort de microplasticsvervuiling rondom het veld tot het verleden en is het veld bovendien composteerbaar. Als de mat niet gerecycled zou worden is de composthoop dus altijd nog een optie om afvalproblemen te voorkomen. Daarnaast bestaan de grondstoffen voor GreenMaxx voornamelijk uit biomassa en zijn hernieuwbaar. Senbis verwacht hiermee dan ook het duurzaamste kunstgrassysteem ter wereld te realiseren.