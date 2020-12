Een stijging van bijna 200% in gratis winkel-levering bij Nederlandse topverkopers, nog steeds weinig aandacht voor duurzaamheid

Een stijging van bijna 200% in gratis winkel-levering bij Nederlandse topverkopers, maar nog nauwelijks duurzame bezorgopties beschikbaar voor de consument. Dat blijkt uit de Paazl Delivery Index 2020, een onderzoek naar het bezorgproces van de Twinkle100 (editie 2020) uitgevoerd door het Amsterdamse softwarebedrijf Paazl. Gratis thuisbezorging wordt nog steeds door meer dan driekwart van de onderzochte bedrijven aangeboden en er was een toename van 10% te zien van bedrijven die retouren via een pakket- en/of servicepunt van één of meer bezorgdiensten aanboden.

Duurzaamheid: opnieuw nauwelijks groene bezorging bij Nederlandse topverkopers

Voor het tweede jaar op rij is het bij maar 10% van de 100 online topverkopers in Nederland mogelijk om als consument een duurzame bezorgoptie te kiezen. Wel is een toename te zien van webshops die afhaallocaties als standaard optie aanbieden, naast thuislevering. In 2019 bood bijna een kwart van de top 100 (24%) same-day delivery aan, maar dit is afgenomen tot slechts 15% in 2020. Het is mogelijk dat het coronavirus invloed heeft gehad op de behoefte aan same-day delivery omdat mensen veel vanuit huis werken. Nieuwe last-mile vervoerders die eind 2019 en begin 2020 de markt betraden bieden duurzame “same-day” oplossingen, dus we verwachten dat dit aantal in 2021 weer zal stijgen.

Omnichannel: afhalen in de winkel en retouren via een pakket en/of servicepunt.

Veel bedrijven hebben ervoor gekozen om winkel levering gratis aan te bieden, een stijging van bijna 200% ten opzichte van 2019. In 2020 kon je ook bij meer bedrijven je bestelling retouren via een pakket en/of servicepoint. Deze flexibiliteit bij verzending en retouren was van vitaal belang tijdens de lockdown vanwege het coronavirus en de grote winnaars in e-commerce waren de bedrijven die in staat waren hun klanten zo goed mogelijk (vooraf, in de checkout -en tijdens bezorging) konden blijven informeren.

Paazl CEO, Jan-Willem Roest zegt, “Gezien de explosieve groei in e-commerce vanwege het coronavirus, en de daarbij behorende bezorgs-capaciteit, is het goed dat er weer meer naar andere opties wordt gekeken. De toename in het gratis aanbieden van pickup points draagt al bij aan aantal succesvolle bezorgpogingen, wat weer positief bijdraagt aan de duurzaamheid van e-commerce. Ik verwacht dat de trend van meerdere & meer duurzamere bezorgopties door zal gaan zetten in 2021.”

(klik op de afbeelding om te vergroten)