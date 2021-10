Eén keurmerk en duidelijke doelen kan verduurzaming hotels versnellen

De duurzaamheidstransitie in de hotelsector komt niet snel genoeg op gang. Overheidsregels zoals die gelden voor kantoren zijn er niet, terwijl hotels veel energie verbruiken. Eigenaren en exploitanten werken daarnaast vaak los van elkaar op duurzaamheidsgebied. Tot slot kiest de consument nog niet bewust voor een duurzaam hotel. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers die veertien hotelpartijen interviewde die samen 119 hotels bezitten of exploiteren.

Geen eenduidig keurmerk

Er is veel onduidelijkheid over de duurzaamheidsprestaties van de hotelsector. Zo is het onbekend hoeveel hotels in Nederland op dit moment een energielabel hebben. Hotelpartijen vinden certificaten zoals Green Key belangrijker. Wereldwijd zijn er ongeveer 200 certificaten, allemaal met eigen criteria. Ook zijn er talloze boekingssites die duurzaamheid op een andere manier inzichtelijk maken.

“Deze wirwar aan keurmerken maakt het voor hotelondernemers lastig om te bepalen waar ze voor moeten kiezen. Ze hebben behoefte aan één keurmerk voor de hele internationale sector,” vertelt hotelexpert Marieke Dessauvagie. “Dat helpt tegelijkertijd consumenten om een groene keuze te maken. Als hotelgasten bewust kunnen kiezen, zijn ze misschien ook bereid om meer te betalen voor een kamer.”

Meer samenwerking nodig

Hoteleigenaren en exploitanten vinden duurzaamheid wel degelijk belangrijk en hebben elk hun eigen focuspunt. Zo kijkt de eigenaar vooral naar het vastgoed en zet in op het terugbrengen van het energieverbruik met ledverlichting, zonnepanelen en bewegingssensoren. De exploitant richt zich op de operatie en kiest voor het verlagen van het waterverbruik en het afval. Menu’s slimmer inrichten, efficiënt inkopen en overdadige buffetten afschaffen, dragen daar aan bij.

“Een duurzaam hotel vraagt om meer dan energiezuinige installaties of het vaker gebruiken van handdoeken. De verschillende focus van eigenaar en exploitant beperken de verdere vergroening,” vertelt Dessauvagie. “Gezamenlijk optrekken is nodig om de verduurzaming te versnellen. Dan gaat het om de route bepalen naar het Parijsakkoord, de afstemming over de noodzakelijke investeringen en bepalen wie welk deel van de rekening oppakt.”

Overheid in actie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kunnen eigenaren en exploitanten meer doen. “Sturing vanuit de overheid is daarvoor nodig,” vindt Dessauvagie. “Kantoren scoren beter op duurzaamheidsgebied, omdat hier wel regelgeving is. Al kan het ook daar nog wat ambitieuzer. Duidelijke wetgeving met concrete doelen richting 2050 is essentieel om de sector in beweging te krijgen.”