Vanaf vandaag kan iedereen met werkervaring zich kosteloos als bezoeker aanmelden voor Sustainable Switch. Op vrijdag 26 mei 2023 in Amsterdam ontmoet je bijna 30 organisaties die professionals zoeken die willen switchen van baan. Ben jij benieuwd wat er allemaal mogelijk is of heb je al een functie op het oog? Kom dan naar Sustainable Switch en ga persoonlijk met alle organisaties in gesprek en oriënteer je rustig zonder verplichtingen.

Over Sustainable Switch



Wisselen van baan is een heel proces, dus dat doe je niet zomaar. Zeker als je op zoek bent naar een baan waar je voldoening uit haalt én de wereld een beetje beter maakt. Het aantal functies waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt groeit gelukkig nog elk jaar en tegelijkertijd zijn er steeds meer (young) professionals die willen switchen naar een baan die inzet op duurzaamheidsvraagstukken. De Switch maken blijkt echter toch een uitdaging. Daarom presenteert SustainableMotion, samen met haar partners, Sustainable Switch: de carrièrebeurs voor professionals met werkervaring.

Bedrijvenmarkt & Workshops



Ga op de bedrijvenmarkt in gesprek met alle organisaties en verken de mogelijkheden. Tijdens een workshop kan je de deelnemende organisaties beter leren kennen. Werk aan een case en ontdek wat ze in de praktijk allemaal aan duurzaamheid doen. Daarnaast zijn er workshops om je te helpen bij het overwegen of maken van een carrière switch, gegeven door onze inhoudelijke partners met jarenlange ervaring. Bij de opening zullen een aantal sprekers vanuit hun eigen ervaring over hun eigen Switch vertellen. Laat je inspireren om jouw eigen avontuur te starten!

Voor professionals uit heel Nederland

Iedereen met werkervaring heeft kennis opgedaan die zeer waardevol kan zijn voor een nieuwe werkgever. Sommige organisaties zijn op zoek naar specifieke kennis van duurzaamheid en anderen zoeken vooral leergierige werknemers met een grote interesse in duurzaamheid. De beurs richt zich vooral op bezoekers met een werkervaring van minimaal 2 jaar.

SustainableMotion organiseert Sustainable Switch met een aantal belangrijke partners. De grootste duurzame vacaturebanken (GreenJobs.nl als medeorganisator en Duurzaam-Ondernemen.nl met de MVO vacaturebank als mediapartner), Klimaat en Energiekoepel (KEK) is netwerkpartner en BetekenisBaan en Sustainable Talent verzorgen inhoudelijke workshops. Main partner Circl zal het event in Amsterdam hosten.