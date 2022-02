Wat te doen met al die bladen van windmolens die de komende jaren worden afgeschreven? Recycling leek bijna onmogelijk. Tot nu. Op 17 februari partijen sluiten in de Eemshaven een convenant dat de start betekent van een gesloten keten van aanvoer, ontmanteling en hergebruik van windmolenbladen.

Ze worden gestort, ze worden begraven in mijnen, ze zorgen voor hoofdbrekens. De vooral uit composiet vervaardigde windmolenbladen die overal in de wereld energie opwekken, vormen na hun werkend leven een dilemma. Met de bladen lijkt niets meer te beginnen. De oplossing van dat probleem komt aanzienlijk naderbij nu verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties de handen ineenslaan en recycling tóch mogelijk maken. Daarmee heeft de Eemshaven de wereldprimeur.

Decom North heet het consortium dat uniek is in zijn veelomvattendheid. De aangesloten bedrijven vormen samen een complete waardeketen van ontmanteling tot nieuw product. Zij ontmantelen de afgeschreven windmolens en vervoeren de rotorbladen naar de recyclingfabriek in of bij de Eemshaven. Daar worden de bladen in stappen verkleind tot er uiteindelijk korrels overblijven. Die vormen de grondstof van nieuwe producten, zoals oeverbeschoeiingen, mallen, bruggen, kraanmatten en meer.

De handtekeningen die worden gezet, lanceren een revolutie die hard nodig is in het kader van natuur, milieu en klimaat. Binnen enkele jaren zijn de honderden windmolens op zee ten Noorden van de Eemshaven onderdeel van het integrale recyclingsysteem. Een proeffabriek nabij de terminal draait dan op volle toeren. De grondstoffen die zo tot stand komen, nemen de plek in van onder meer hardhout, met milieu- en klimaatwinst als gevolg.

Totdat het zover is, wendt het consortium zich tot Neocomp in Bremen. Dat bedrijf verwerkt de glasvezels en kunsthars uit geknipte rotorbladen in cement. Het systeem van een ‘one stop shop’ voor de verwijdering van afgeschreven rotorbladen wordt daarmee al in de praktijk gebracht. De stromen van land en van zee vinden elkaar straks in de Eemshaven, waar overigens ook rotorbladen gerepareerd kunnen worden. Over de stip op de horizon zijn de aangesloten partijen, waaronder Chemport Europe, het eens: oude windmolenbladen moeten worden gerecycled in nieuwe windmolenbladen. Om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, is er in de proeffabriek volop ruimte voor onderzoekers en studenten in het kader van het Kennisproject Hoogwaardige Toepassingen. Zij bezien ook of meer soorten materiaal via hetzelfde proces verwerkt kunnen worden.

Tijdens een programma op donderdag 17 februari wordt de business case gepresenteerd en overhandigd aan de Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol, in Nijlicht in Eemshaven.

HorYzon en Hogeschool Windesheim stelden de businesscase op, waarin Chemport Europe, Groningen Seaports en het Offshore Wind Innovation Centre een belangrijke rol spelen, net als de bedrijven Buss Terminal, Mammoet, Lubbers Transport, DHSS Eemshaven, Bek & Verburg, Nehlsen metaalrecycling, CRC Industries, SCS Logistics/Shipco Transport en Nedcam Solutions.