Ecologisch adviesbureau NLadviseurs uit Arnhem bestaat dit jaar 20 jaar en viert deze mijlpaal met het Natuurhelden Kennisevent. Op donderdag 11 september 2025 is iedereen met een warm hart voor natuur en biodiversiteit van harte welkom in het Nederlands Openluchtmuseum.

Een middag vol inspiratie, kennis en ontmoeting

Bezoekers van het Natuurhelden Kennisevent worden getrakteerd op inspirerende verhalen en verdiepende keynotes. Klimaatoptimist Maartje Bregman zorgt als dagvoorzitter en spreker voor een flinke boost positieve energie en een podium voor groene succesverhalen. Ze opent het event met Nermina Kundić, wethouder Onderwijs en Jeugdbeleid, Duurzame Mobiliteit en Economie bij de gemeente Arnhem.

Leen Gorissen, expert in duurzaamheid en transitie, spreekt over natural intelligence; het principe van hoe het leven op aarde werkt en hoe wij die intelligentie kunnen toepassen in hoe we organiseren, ontwerpen en innoveren. En in een Tedtalk over levende landschappen schetst Guido Hamelink, mede-oprichter van NLadviseurs,een hoopvol toekomstperspectief. Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel vertelt hoe hij groene projecten in het zonnetje zet.

Keuze uit interactieve workshops

Na de plenaire sessie kunnen deelnemers kiezen uit interactieve workshops waarin thema’s als natuurinclusief ontwerpen, biodiversiteit op bedrijventerreinen, leiderschap op basis van natuurlijke principes en duurzaamheidsverslaglegging (CSRD) centraal staan. Ook actuele onderwerpen als Basiskwaliteit Natuur worden behandeld, onder meer door experts van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). IVN deelt inspirerende voorbeelden om jongeren te betrekken bij natuur in de eigen buurt. Het is ook mogelijk om op natuursafari te gaan met een ecoloog of tijdens een tekenworkshop te leren hoe je met simpele tekeningen je groene verhaal kracht kunt bijzetten.

Speciale afsluiting: de Natuurhelden Award

De dag wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Natuurhelden Award. Deze prijs, inclusief een geldbedrag van €5.000, wordt uitgereikt aan een veelbelovende start-up in natuurherstel of -behoud. Hiermee geeft NLadviseurs het microkrediet, dat zij 20 jaar geleden van Koningin Máxima ontving, door aan een nieuwe generatie natuurhelden.

Toegang en aanmelden

Een ticket voor het Natuurhelden Kennisevent kost 99 euro en staat voor een middag volop groene inspiratie. Extra win: bezoekers krijgen met het ticket al in de ochtend toegang tot het Nederlands Openluchtmuseum. Aanmelden kan hier.

Let op: voor de workshops geldt een beperkt aantal plaatsen!