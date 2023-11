In een wereld waarin de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) het nieuwe normaal wordt, speelt de betrokkenheid van stakeholders een sleutelrol. Ecocharting, de innovator in CSRD software, introduceert nu een nieuwe functionaliteit binnen haar Ecocharting software: Stakeholder Engagement voor CSRD rapportage.

Waarom stakeholders betrekken?

Traditioneel was de dialoog met stakeholders vrij open; er werd algemeen gevraagd wat zij belangrijk vonden. Echter, binnen de kaders van de CSRD is een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van uw dubbele materialiteitsanalyse het identificeren van IRO’s – impacts, risico’s en kansen gerelateerd aan de ESG-onderwerpen van de CSRD. Het vragen naar de compleetheid van uw IRO’s is van belang gedurende het betrekken van stakeholders.

Innovatieve benadering van stakeholderbetrokkenheid

Deze nieuwe functionaliteit om stakeholders te betrekken maakt deel uit van het uitgebreide Ignite & Identify-pakket van Ecocharting. Dit pakket stelt organisaties in staat het gehele voorbereidingsproces van de CSRD-rapportage te doorlopen. Met de toevoeging van stakeholders betrekken is het nu mogelijk voor gebruikers om op een gestroomlijnde manier bij de reeds geïdentificeerde stakeholders via e-mail feedback in te winnen over de IRO’s. Daarnaast stelt deze functionaliteit haar gebruikers ook in staat om feedback van offline stakeholderdialogen te documenteren en bij te houden binnen dezelfde Ecocharting omgeving. Benieuwd naar deze functionaliteit? Boek dan nu een demo via de Ecocharting website.

De CSRD Experience Day: Waar Theorie en Praktijk Samenkomen

De missie van Ecocharting is om samen met duurzaamheidsexperts, accountants en CSRD-plichtige organisaties de standaard te zetten op CSRD voorbereiding. Om dit te realiseren staat kennisdeling en samenwerking centraal. Daarom organiseert Ecocharting op vrijdag 17 november de CSRD Experience Day. Dit evenement, waarbij kennisdeling en samenwerking voorop staan, richt zich op de praktische toepassing van CSRD-rapportage. Gedurende deze dag zijn ook partijen zoals BDO accountants en BMD advies betrokken, wat het evenement een extra dimensie van deskundigheid en praktische toepasbaarheid geeft.