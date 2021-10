Partner



Ecochain kondigt een nieuwe CEO & CCO aan. Frans-Willem de Kloet wordt de nieuwe CEO. De huidige CEO, Edwin de Zeeuw, wordt CCO.

Ecochain is actief in de markt van datagedreven duurzaamheid, die naar verwachting de komende jaren flink zal groeien. Gedreven door aanstaande (EU) regelgeving, toegenomen bedrijfsbewustzijn en publieke vraag. Ecochain wil een aanzienlijk deel van dit groeipotentieel verwerven en de impact vergroten die het heeft op de positieve veranderingen die de wereld hard nodig heeft.

Ecochain wil deze missie bereiken door bedrijven de beste softwaretools te bieden om hun milieu-impact te meten en bruikbare inzichten te bieden waarop ze hun strategie en uitvoering kunnen bouwen.

“Milieu-actie moet altijd beginnen met meten, en dat is ons vak.” – Edwin de Zeeuw.

Toen Edwin de Zeeuw 2 jaar geleden als CEO bij Ecochain kwam werken, lag de focus vooral op het versterken van het fundament van het bedrijf om het voor te bereiden op de volgende groeifase. “Dit werk is nooit echt af en er zal altijd ruimte zijn voor verbetering, maar we hebben zeker belangrijke en fundamentele stappen gezet waar ik erg trots op ben.” zegt De Zeeuw.

Edwin, die altijd een passie heeft gehad voor het begrijpen van de behoeften van klanten en het vinden van concrete manieren om hen te helpen, was van nature aangetrokken tot verkoopactiviteiten. Dit bracht hem ertoe een verandering door te voeren en officieel de rol van CCO bij Ecochain op zich te nemen.

Nieuwe richting

De nieuwe CEO van Ecochain, Frans-Willem de Kloet, is een technologiemanager met meer dan 20 jaar internationale ervaring in telecom-, internet-, IT- en softwarebedrijven. Hij is de voormalige CEO & Managing Director bij verschillende Liberty Global-activiteiten in heel Europa. Daarnaast is hij partner bij VarsoGroup, een onafhankelijke adviesgroep die zich volledig richt op het ondersteunen van scale-up bedrijven bij het opbouwen van duurzame groei.

Hij zal waardevolle ervaring als investeerder en bestuurslid bij verschillende B2B-technologiebedrijven in heel Europa met zich meebrengen. Frans-Willem heeft eerder leidinggevende functies bekleed bij Hewlett Packard, Verizon en KPN Telecom, en is alumni van de Universiteit van Amsterdam.

Over zijn nieuwe rol bij Ecochain zegt Frans-Willem: “Ik ben erg blij om me in dit stadium van ontwikkeling bij het Ecochain-team te voegen. De komende jaren zullen we een dramatische toename zien van milieuactiviteiten door bedrijven over de hele wereld, gedreven door regelgevers, aandeelhouders en consumenten. Bedrijven zullen altijd moeten beginnen met het begrijpen van hun huidige voetafdruk en de belangrijkste veranderingsgebieden. Ecochain is met zijn unieke benadering van activity-based footprinting zowel op bedrijfs- als productniveau in een uitstekende positie om een ​​aanzienlijk deel van deze snelgroeiende markt te veroveren.”

