easyJet wordt ’s werelds eerste grote luchtvaartmaatschappij die CO2 uitstoot namens alle klanten compenseert

easyJet heeft vandaag aangekondigd dat het de eerste grote maatschappij ter wereld wordt die over zijn hele netwerk emissieneutrale vluchten zal gaan uitvoeren. De maatschappij zal dit doen door vanaf vandaag de CO2-uitstoot van de brandstof voor al zijn vluchten te compenseren.

easyJet zal CO2-compensatie uitvoeren via projecten die zijn geaccrediteerd door twee van de hoogste standaarden, Gold Standard en VCS. Ze zullen bosbouw-, hernieuwbare energie en gemeenschapsprojecten omvatten.

easyJet beseft dat CO2-compensatie slechts een tijdelijke oplossing is zolang er nog nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Daarom zal de luchtvaartmaatschappij samen met andere partijen in de luchtvaartindustrie innovatieve technologie blijven ondersteunen, waaronder de ontwikkeling van hybride en elektrische vliegtuigen. Het doel van easyJet is om de hoeveelheid CO2-compensatie te verminderen zodra nieuwe technologieën beschikbaar worden voor gebruik.

Als onderdeel van dit doel hebben we ook een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Airbus voor een gezamenlijk onderzoeksproject naar hybride en elektrische vliegtuigen. De MoU is een belangrijke stap in de richting van het ontwikkelen van een beter inzicht binnen de industrie in zowel de operationele en infrastructurele mogelijkheden als de uitdagingen van plug-in hybride en volledig elektrische toestellen. easyJet en Airbus zullen samenwerken aan drie verschillende werkpakketten die zijn ontworpen om te bepalen wat de impacten op de infrastructuur en de dagelijkse luchtvaartactiviteiten zijn om de grootschalige introductie van de volgende generatie duurzame vliegtuigen mogelijk te maken.

easyJet heeft de afgelopen twee jaar Wright Electric ondersteund, een bedrijf dat een volledig elektrisch vliegtuig wil produceren op ‘easyJet-grootte,’ dat kan worden gebruikt voor korte-afstandsvluchten. easyJet werkt ook samen met Rolls Royce en Safran aan nieuwe technologieën die de CO2-voetafdruk van vliegen zullen verminderen.

eastJet streeft ernaar de innovatie in CO2-reductie te blijven stimuleren door de ontwikkeling van technologieën die hybride en elektrisch vliegen mogelijk maken en voorstander te blijven van de ontwikkeling van technologie op het gebied van verregaande CO2-opname. We zullen proberen deze technologieën en duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAFs) te gebruiken zodra ze voor de markt beschikbaar en bruikbaar worden.Terwijl elektrische technologie nog in ontwikkeling is, zullen we blijven werken aan aanvullende oplossingen om op de korte en middellange termijn onze CO2-uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan de introductie van technologieën als e-taxiën, elektrische APUs en de vermindering van CO2-uitstoot door activiteiten die niet direct gelinkt zijn aan een vlucht, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzaam opgewekte energie voor deze activiteiten. We zijn ook van plan zowel overheden als het bedrijfsleven aan te moedigen zich op dit gebied te richten, met name door het efficiënter gebruik van het luchtruim en door ervoor te zorgen dat de regelgeving verdere emissiereducties ondersteunt door efficiënter vliegen te stimuleren en innovatie te ondersteunen – bijvoorbeeld middels fiscale prikkels.

Dit alles zal voortbouwen op bestaande CO2-reductieprogramma’s van easyJet. Denk daarbij aan de overgang van de huidige vloot naar steeds modernere, schonere vliegtuigen, het vliegen van de vliegtuigen met zo min mogelijk geluidsoverlast en onnodig gebruik van brandstof en het zoveel mogelijk maximaliseren van passagiersaantallen per vlucht.

Sinds 2000 heeft easyJet de CO2-uitstoot voor elke door een passagier afgelegde kilometer met meer dan een derde verlaagd (33,67%). Dit werd mede mogelijk gemaakt door de introductie van lichtgewicht trolleys, tapijten en stoelen, het taxiën met één motor en een papierloze cockpit.

In 2013 stelde easyJet publiekelijk het doel om deze CO2-uitstoot per passagierskilometer verder te verlagen. Deze doelstelling werd in 2015 verder aangescherpt tot een vermindering van de CO2-uitstoot per passagierskilometer met 10% in 2022 ten opzichte van 2016.

easyJet legt zich ook toe op acties die verder gaan dan het verminderen van zijn CO2-uitstoot, zoals het versneld verminderen van zijn afval en van het gebruik van wegwerp-plastic binnen het bedrijf en zijn toeleveringsketen.

Johan Lundgren, CEO van easyJet, zegt:“Klimaatverandering is een probleem van ons allemaal. Bij easyJet kiezen we ervoor de CO2-uitstoot te compenseren van de brandstof die vanaf vandaag voor al onze vluchten wordt gebruikt. Door dit te doen committeren we ons aan het uitvoeren van CO2-neutrale vluchten binnen ons hele netwerk – een primeur als eerste grote luchtvaartmaatschappij.

“We erkennen dat compensatie slechts een tussentijdse maatregel is totdat andere technologieën beschikbaar zijn om de CO2-uitstoot van de luchtvaart radicaal te verminderen, maar we willen nu actie ondernemen om onze uitstoot te verminderen.

“Mensen hebben een keuze in hoe ze reizen en mensen denken nu na over de potentiële CO2-impact van verschillende soorten transport. Veel mensen willen nog steeds vliegen, en als mensen ervoor kiezen om te vliegen, willen we één van de beste keuzes zijn die ze kunnen maken.

“easyJet heeft een lange traditie van efficiënt vliegen – het vliegtuig waarmee we vliegen en de manier waarop we ermee vliegen betekent dat easyJet al efficiënter is dan veel andere maatschappijen. Onze prioriteit is echter om te blijven werken aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk op korte termijn, in combinatie met ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe technologie op de lange termijn, waaronder elektrische vliegtuigen die ernaar streven de CO2-voetafdruk van de luchtvaart drastisch te verminderen.

“Ik ben daarom verheugd dat we vandaag ook een nieuw samenwerkingsverband voor elektrische vliegtuigen met Airbus hebben aangekondigd. We zullen samenwerken om de gedetailleerde technische uitdagingen en vereisten voor elektrische en hybride vliegtuigen als ze worden ingezet voor korte-afstandsvluchten door Europa te identificeren. We hopen dat dit een belangrijke stap zal zijn om elektrisch vliegen te realiseren.

“De luchtvaart zal zichzelf zo snel mogelijk opnieuw moeten uitvinden. Dit is de reden dat we sinds 2017 Wright Electric ondersteunen en met Airbus en Safran werken aan nieuwe technologieën.

“Wij hebben ook overheden nodig om deze inspanningen ondersteunen. Ze moeten vooral de luchtvaartbelastingen hervormen om efficiënt gedrag te stimuleren, onderzoek en ontwikkelingen in nieuwe technologie financieren, en ervoor te zorgen dat early movers niet worden bestraft.”

Over het initiatief van easyJet om al zijn CO2-uitstoot van de brandstof gebruikt voor alle vluchten te compenseren gesproken, zegt Jonathon Porritt, mede-oprichter van Forum for the Future: “Dit is een opwindende ontwikkeling bij easyJet, die duidelijk klimaatverandering zeer serieus neemt. Maar zoals nu algemeen wordt begrepen, kan CO2-compensatie alleen een brug zijn naar toekomstige technologische ontwikkelingen, en het is belangrijk om elke manier waarop CO2-uitstoot kan worden verminderd te bekijken. Verder moet de hele industrie effectiever samenkomen om deze belangrijke sector zo snel mogelijk koolstofarm te maken.”