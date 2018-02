EARTH verandert naam in HEART

EARTH Concepts, de eerlijke water-, koffie- en theeproducent verandert de merknaam dit jaar speciaal voor Valentijnsdag naar HEART. Het bekende Nederlandse merk zet haar hart al jaren in bij de realisatie van watervoorzieningen in derde wereldlanden. “De letters in EARTH komen allemaal voor in HEART, daar moesten we wat mee. De boodschap van deze actie gaat natuurlijk verder dan alleen de naam veranderen. Wij vinden dat we allemaal best wat hartelijker mogen worden voor elkaar!” zegt Henk Witteveen – co-founder van het vooruitstrevende merk. Op de dag van de liefde lanceert EARTH toepasselijk een nieuw product: EARTH Chocolade. Voor deze nieuwe lekkernij uit Kameroen is het merk op zoek naar een proefpanel om de choco te keuren.

Ode aan de choco choco la la la

Samen met Live Build realiseert EARTH al ruim twee jaar watervoorzieningen in dorpen van Kameroen. Tijdens bezoeken aan Afrikaanse landen kwamen zij in aanraking met de slechte werkomstandigheden van lokale cacao boeren. Dat moest anders, vonden zij. En zo zijn de EARTH chocoladerepen in het leven geroepen. “In de chocolade industrie is nog altijd sprake van slavernij, doordat wij werken met kleine producties en de boer en zijn personeel persoonlijk kennen, weten we welke reis iedere cacaoboon heeft afgelegd. Daarom kunnen we garanderen dat de EARTH repen 100% slavernij-vrij zijn.” vertelt Witteveen. Door het rechtstreekse contact met cacaoboeren ontwikkelen deze boeren zich ook op het gebied van kwaliteit, wat invloed heeft op het verbeteren van de lokale economie.

Dagelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk kinderen, door het gebrek aan schoon drinkwater. Om te helpen, vraagt EARTH Concepts niet of je geld wilt geven of dat je vrijwilligerswerk wilt doen. Het enige dat het merk vraagt is of je de producten: EARTH Water, EARTH Coffee en EARTH Tea wilt drinken. 100% van de nettowinst die wordt gerealiseerd met de verkoop van deze producten, wordt gebruikt voor de financiering van waterprojecten en watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is. Sinds de oprichting van het merk is er ruim 1 miljoen euro gedoneerd.