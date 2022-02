Rotterdam The Hague Airport (RTHA) slaat met pionier van duurzame vliegtuigbrandstof SkyNRG en het Noorse klimaattechnologiebedrijf CHOOOSE de handen ineen om de CO 2 -uitstoot van vliegreizen te verminderen. Met de online tool ‘Fly on SAF’ op de website van Rotterdam The Hague Airport kunnen klimaatbewuste reizigers bij hun vliegreis tot wel 80% minder CO 2 -uitstoot veroorzaken. De reis compenseren ze deels of volledig met duurzame vliegtuigbrandstof in plaats van vliegen met fossiele brandstoffen. Zo wordt reizen per vliegtuig een stuk duurzamer met minder impact op het milieu. Rotterdam The Hague Airport is de eerste luchthaven in Nederland die ‘Fly on SAF’ aanbiedt.

De vliegreis verduurzamen werkt eenvoudig in een paar stappen. Reizigers vullen met behulp van een online tool hun vluchtgegevens in en geven aan of ze de reis deels of volledig willen compenseren met duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel ‘Sustainable Aviation Fuel’ of SAF genoemd. Het systeem rekent vervolgens de CO 2 -uitstoot van de vliegreis uit. Betaling kan als laatste stap via creditcard.

Vergelijk met groene stroom

‘Fly on SAF’ werkt volgens het ‘Book & Claim’ principe en is te vergelijken met het gebruik van groene stroom. Kiezen consumenten voor groene stroom, dan betekent dat niet dat er daadwerkelijk groene stroom door het stopcontact thuis komt. De energieleverancier voegt – namens de gebruiker – groene stroom toe aan het gehele netwerk. Bij SAF werkt dat net zo. Er zit niet daadwerkelijk duurzame vliegtuigbrandstof in het vliegtuig waarin de reiziger zit die zijn of haar reis heeft verduurzaamt. Logistiek is het slimmer om vliegtuigen met duurzame vliegtuigbrandstof te tanken in de buurt van de SAF-fabriek om te voorkomen dat SAF over de hele wereld getransporteerd moet worden. Met onnodige CO 2 -uitstoot tot gevolg. Door voor SAF te kiezen dragen reizigers bij aan het verduurzamen van de gehele luchtvaart. Ook in Rotterdam zijn SAF-fabrieken in ontwikkeling.

“Verduurzaming van groot belang”



Volgens Adviseur Strategie en Duurzaamheid van Rotterdam The Hague Airport Michelle Samson, stimuleert de regionale luchthaven de Fly on SAF oplossing maar wat graag. “Voor ons is verduurzaming van de luchtvaart van groot belang. Binnen onze duurzaamheidsvisie past de oplossing naadloos bij de wens om tot de meest duurzame luchthavens te behoren. Als sector zijn we in transitie om CO 2 -emissies te reduceren en SAF is hierin de meest effectieve maatregel op korte termijn. SAF speelt dus een cruciale rol in de transitie naar duurzame luchtvaart.”

Volgens Samson is de markt van duurzame luchtvaartbrandstoffen nu nog niet groot genoeg om overal ter wereld fossiele brandstoffen te vervangen met een duurzamer alternatief. “Daarom willen we als luchthaven graag meewerken om deze markt te ontwikkelen. We willen duurzame luchtvaartbrandstof op grotere schaal mogelijk maken. Hierdoor kunnen meer reizigers in de toekomst hun CO 2 -voetafdruk verlagen”. Tegelijkertijd wordt de markt voor SAF versterkt. Dat is een goed begin voor een duurzamere toekomst.”

Eerste regionale luchthaven met Fly on SAF

Rotterdam The Hague Airport is in Nederland de eerste luchthaven die met Fly On SAF werkt. Op dit moment zijn er twee andere Europese luchthavens actief met Fly on SAF: Heathrow Airport in Londen en Stuttgart Airport in Stuttgart.