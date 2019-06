Duurzame stadslogistiek in de lift bij PostNL

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. Mede dankzij de samenwerking met SimplyMile bezorgt PostNL al sinds 2017 zakelijke goederen uitstootvrij in de binnenstad van Amsterdam. Beide partijen hebben een gezamenlijke doelstelling: een bijdrage leveren aan een duurzame stad. SimplyMile doet dat door samen met lokale partners in grote steden hubs te openen. PostNL verzorgt de uitstootvrije zakelijke distributie in de steden. Samen met SimplyMile breidt PostNL die uitstootvrije goederenbezorging in binnensteden nu verder uit. Dit jaar nog worden stadshubs in Groningen, Den Haag, Maastricht, Utrecht en Nijmegen in gebruik genomen. Naar verwachting worden daar in 2020 minimaal tien steden aan toegevoegd. Dat betekent een flinke uitbreiding van het aantal uitstootvrij bezorgde zakelijke goederen in Nederlandse binnensteden.

Jan van Deudekom, directeur SimplyMile: ‘We leveren graag een bijdrage aan schonere en minder drukke binnensteden. In stadshubs aan de rand van de stad ontvangen we goederen, slaan we ze desgewenst op en bundelen we ze waarna PostNL het uitstootvrije transport verzorgt. Zo verduurzamen we samen het goederenvervoer naar de binnenstad. De samenwerking met PostNL is in 2017 gestart vanuit één stadshub in Amsterdam. Het is geweldig dat we daar dit jaar vijf locaties aan gaan toevoegen en in 2020 naar verwachting nog eens minimaal tien.’

Rogier Havelaar, directeur stadslogistiek PostNL: ‘PostNL wil de favoriete bezorger van de Benelux zijn en graag vooroplopen met zero-emissie distributie. Daaraan hebben we ons verbonden met het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Dankzij de samenwerking met SimplyMile kunnen we nu ook zakelijke goederen uitstootvrij gaan bezorgen vanuit stadshubs in Groningen, Den Haag, Maastricht, Utrecht en Nijmegen. En ook voor 2020 staat er nog een en ander op stapel waarmee we serieus bijdragen aan het verminderen van verkeersbewegingen en verbeteren van de luchtkwaliteit in diverse steden.’

Uitstootvrij bezorgen

Zowel PostNL als SimplyMile hebben de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. Samen met verschillende overheden en andere bedrijven heeft PostNL in dat kader de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek ondertekend. Om logistiek duurzaam en toekomstbestendig te bezorgen, onderneemt PostNL verschillende initiatieven. Vanuit de pakkettensorteercentra vertrekken steeds meer biogas en elektrische pakketbussen om consumentenpakketten duurzaam te bezorgen. PostNL zet in elf steden elektrische bakfietsen in voor de bezorging van zakelijke post en pakketten. Vanuit een centraal overslagpunt in de stad Leeuwarden worden consumentenpakketten uitstootvrij bezorgd met elektrische bestelbussen en kleine elektrische voertuigen.