Duurzame producent HYGENIQ genomineerd voor Benelux Office Products Awards 2021

HYGENIQ, de Enschedese producent van duurzame en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, is door de jury van de Benelux Office Products Awards 2021 genomineerd voor maar liefst drie awards. Het bedrijf maakt kans op een Innovation Award, Sustainable Products Award en een Healthy Work Products Award. De winnaars worden 7 oktober bekend gemaakt.

De onafhankelijke jury nomineerde in totaal 48 producten en oplossingen in veertien verschillende categorieën.

Oprichter en CEO Marcel in het Veld is erg trots op de nominaties: “Ik vind het geweldig dat wij met onze ecologische producten kans maken op drie mooie titels. Eén nominatie was al mooi geweest, maar drie is helemaal fantastisch. Het zegt iets over de stappen die we maken: steeds weer zoeken we naar verbetering van kwaliteit, zonder ons doel om een toekomst te creëren waarin iedereen bijdraagt aan een schonere wereld uit het oog te verliezen.”

Binnen de categorie Healthy Work Products – Hygiëne concurreert HYGENIQ met drie anderen en voor de Innovation Award zijn er twee andere kanshebbers. Voor de Sustainable Products Award heeft HYGENIQ de meeste concurrentie met in totaal acht genomineerde merken. Via de website van Benelux Office Products Award zijn alle genomineerden terug te vinden.

Milieuvriendelijke en effectieve schoonmaak

De jury constateerde dat duurzaamheid juist in deze tijd weer volop aandacht krijgt. HYGENIQ wil de manier waarop we schoonmaken veranderen. Hygiëne is in de schoonmaaksector nu nog meer dan ooit, van cruciaal belang door alle richtlijnen van het RIVM. Met de ecologische reinigingsmiddelen van HYGENIQ wordt dat op een veilige manier gewaarborgd. HYGENIQ laat met haar Cradle to Cradle gecertificeerde producten zien dat krachtige schoonmaak hand in hand kan gaan met het beschermen van mensen en zorg dragen voor de planeet. Het bedrijft streeft naar een optimale biologische afbreekbaarheid voor al haar producten en verwerkt uitsluitend hernieuwbare grondstoffen.