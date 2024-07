BAM Energie & Water heeft bij een gestuurde boring voor een elektriciteitsnetproject van Liander in Beuningen de duurzame primeur van de eerste KIWAGREEN gecertificeerde fossielvrije mantelbuis. Per kilogram buis levert deze zogenaamde Circulartube twee kilogram CO2-reductie op. Bij het project in Beuningen is in totaal 34.000 kilo CO2 bespaard. De duurzame primeur ligt in lijn met BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’.

Stan Bakker, engineer bij BAM Energie & Water zette de eerste stap: ‘Met deze innovatie halen we een duurzame toekomst naar vandaag. Wij voelen de urgentie om te verduurzamen. Dan is het de kunst om onze grote ambitie om te zetten in praktische stappen. Stappen die je direct in de praktijk kan toepassen. Samen met Liander als opdrachtgever en Tubefinder als leverancier is het ons gelukt om de duurzame gerecyclede mantelbuis voor het eerst toe te passen.’’

Bewegingsruimte

Strategie is een kwestie van doen. Gerben Borger, oprichter van leverancier Tubefinder loopt in de praktijk echter wel vaak tegen barrières op: ‘Het zit niet in het systeem van mensen om iets nieuws uit te proberen. Zelfs als de kwaliteit en prijs vergelijkbaar zijn. Je botst tegen de beperkingen op van bestaande normen, richtlijnen en eisen. De gebaande paden staan er niet voor open om een duurzame afslag te nemen. In een bestek wordt vaak een product met een specificatie omschreven. Een functionele omschrijving biedt veel meer bewegingsruimte om te kijken naar duurzame alternatieven.’

Duurzame vernieuwing

Binnen zijn project had Stan Bakker de wind mee: ‘Bij opdrachtgever Liander merkte ik direct dat ze duurzame vernieuwing omarmen.’ Wel merkte hij dat de Kiwa-certificering nodig was om de stap echt te zetten. ‘Het is mijn overtuiging dat je het duurzame karakter van een product altijd moet kunnen verifiëren. Er wordt tegenwoordig vaak genoeg iets geroepen wat uiteindelijk niet waar blijkt te zijn. Omdat Kiwa een onafhankelijk instituut is, hechten we veel waarde aan het keurmerk. Dat vertrouwen heeft de branche nodig om vernieuwing te omarmen.’

Nieuwe standaard

Voor de toekomst ziet hij kansen. ‘Als je het binnen de eigen gelederen circulair wil maken, dan moet je zelf de keten gaan sluiten. Uiteindelijk wil je dat het restmateriaal dat we op een project over hebben en nu wordt opgehaald door een afvalverwerker, kan worden ingeleverd bij Tubefinder en als gerecyclede buis terugkomt. Het is fantastisch om met de sector te verkennen waar we kunnen vernieuwen en verbeteren. Laten we van duurzame innovaties die hun werking hebben bewezen de nieuwe standaard maken. Dan kunnen we verduurzaming versnellen en morgen echt naar vandaag halen.’