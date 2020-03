Duurzame kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst in België

De Belgische sierteeltsector kijkt aan tegen een omzetverlies van bijna 135 miljoen euro als gevolg van de Corona-pandemie. Alle tuincentra en bloemenwinkels werden gesloten, met uitzondering van Aveve en Horta. De binnenlandse verkoop alsook de export is zo goed als volledig stilgevallen, uitgerekend in volle aanloop naar het piekseizoen van Pasen, Moederdag, de communie- en lentefeesten. Daarnaast keken heel wat mensen ernaar uit om bij dit mooie lenteweer terug aanplantingen te kunnen doen in hun tuin of hun terras op te fleuren… “We moeten daarom dringend het heft in eigen handen nemen”, aldus een coöperatie van 13 lokale kwekers die zich verenigt onder de noemer The Green Community. Die community lanceerden Luc De Bruyne, Bob Douliez en Patrick Vanbelleghem reeds eind 2019. Nu organiseert het drietal een concept om via www.terrasplant.be consumenten uit heel Vlaanderen en Brussel toegang te bieden tot hun assortiment.

Terrasplant.be is de consumentensite van Koen De Vriendt, één van de kweker-leden. Iedereen kan dus vanaf nu bestellingen plaatsen voor duurzame en kwalitatief geteelde planten en bloemen alsook potgrond, kruiden en groenten. Die worden overigens aan huis geleverd. De actie loopt onder het motto ‘Red de lente, koop planten veilig en lokaal!’

“Sommige telers schenken hun bloemen en planten weg aan de helden van woonzorgcentra en ziekenhuizen”, zegt Luc De Bruyne. “Dat oogst terecht lof alom, maar zelf worden de lokale kwekers daar uiteraard niet beter van. Afgezien van deze P.R.-acties, komt er niemand met een actieplan op korte termijn en een langetermijnvisie. Het mag toch duidelijk zijn dat onze samenleving in de toekomst nood heeft aan transparantie, relevantie en echte duurzaamheid. Laat ons trots zijn op het vakmanschap, de passie en de métier van onze siertelers, meer nog, onze gehele land- en tuinbouw! Binnen The Green Community willen we werken aan een ecosysteem waarbij de volledige waardeketen, tot aan de consument, deze waarden bewust ondersteunt. Bloemen en planten moeten opnieuw naar waarde worden geschat, en niet aan dumpingprijzen worden verkocht”, aldus De Bruyne. Deze lancering van The Green Community is alvast een steunbetuiging aan de lokale kwekers en aan die consumenten die anders het plezier van bloemen en planten moeten missen.

De participerende kwekers zijn Terrasplant uit Lochristi, De Mol-Verlee uit Lochristi, Deroose Plants uit Evergem, OpPlant uit Opwijk, Decadt-Verhelst uit Staden, Verhelle uit Pittem, Willaert uit Roeselare, Dataflor uit Zonnebeke, Belgicactus uit Westerlo, Floramedia uit Nederland, Floricultura uit Nederland, Queen uit Denemarken.