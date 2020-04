Duurzame designstudio Studio Wae geeft Marmoleumafval tweede leven

Studio Wae, de duurzame designstudio uit Utrecht, heeft onlangs voor het eerst met Marmoleum gewerkt en het gebouw van Fun Forest, een klimbos in Rotterdam, een ‘nieuwe oude’ vloer gegeven. Daartoe stelde producent Forbo Flooring Marmoleum snijresten en rollen, die niet meer gebruikt worden, beschikbaar. Daarmee wordt Marmoleum, dat al CO2-neutraal geproduceerd wordt van natuurlijke materialen, weer een stapje duurzamer.

De appel valt meestal niet ver van de boom. Neem Tynke van den Heuvel, oprichtster van en drijvende kracht achter Studio Wae. Ze werkte ruim 14 jaar in het recyclingbedrijf van haar vader waar edele metalen en elektronische goederen worden hergebruikt. Nu recyclet ze met Studio Wae zelf. Zo zet Tynke de oude bestrating van stations om in nieuwe betontegels en hergebruikt ze dus vloeren van Forbo Flooring en andere vloerfabrikanten. Ook het productieproces van Studio Wae is maatschappelijk verantwoord: veel van het handwerk wordt gedaan door Syrische statushouders, die tegen een volwaardig salaris voor Studio Wae werken.

Tynke experimenteerde en werkte eerder met de Coral-schoonloopvloeren van Forbo Flooring. Maar toen er vraag begon te komen, bleek dat Forbo vanwege haar efficiënt-duurzame productieproces zo weinig Coralafval overhield dat niet aan de vraag kon worden voldaan. Voor Marmoleum dat in veel grotere hoeveelheden (en heel veel verschillende collecties) wordt toegepast over de hele wereld, ligt dat anders: er komt logischerwijs meer snij-afval vrij (dat Forbo overigens terugneemt, red.) en bovendien blijven er rollen Marmoleum over als een oude collectie vervangen wordt door een nieuwe. Die rollen krijgen nu een tweede leven.

Het CO2-neutrale product dat geproduceerd wordt van natuurlijke materialen (Marmoleum is een biobased materiaal, red.) lag Tynke met haar groene vingers meteen nauw aan het hart. Ook de klant, in dit geval Fun Forest, voor wie de natuur een belangrijke rol speelt, was meteen in voor een Marmoleum-avontuur. Tynke: ‘Nadat ik met Forbo de nieuwe vorm van de tegels had getest, heb ik het klimbos een kleurenkaart toegestuurd waaruit ze hun eigen favorieten konden kiezen. Daarna heb ik de kleurpatronen ontworpen die we vervolgens gelegd hebben met stoffeerder Nice Interiors uit Warmond.’

Fun Forest is tevreden met de nieuwe aanwinst. Reimer Stubbe, directeur van het bedrijf, dat klimmen in bomen en watersport combineert in het Kralingse Bos: ‘We zijn heel erg blij met onze mooie vloer. Iedereen die binnenkomt, zegt ‘’wauw’’ omdat het patroon en de kleuren niet standaard zijn en dat past bij ons. We zijn een sociale onderneming die vorig jaar bijvoorbeeld 53 leer-werkplekken creëerde voor mensen met minder kansen, zoals jongeren met ADHD of mensen die het synchroon van down hebben. We waren op zoek naar een vloer met een verhaal die ook nog eens heel duurzaam is. Uiteindelijk kwamen we bij Tynke’s re-use Marmoleum uit. We hebben gekozen voor een lichtere kleurstelling in de groepsruimte/vergaderzaal en een wat donkerdere kleur in de hal en de kantoren. Die bevinden zich dichter bij de deuren en zo zie je de aarde wat minder, die hier ondanks voetenvegen toch regelmatig wordt binnengelopen.’

Nul CO2

Een re-use project zoals voor het klimbos is volgens Tynke superduurzaam, omdat er – anders dan bij recycling – geen extra CO2 bij vrijkomt. Daarnaast neemt Forbo het snijafval dat overblijft weer terug en verwerkt dat in nieuw Marmoleum.

Bij haar betonrecyclingprojecten komt wel een beetje CO2 vrij omdat de oude bestrating in een fabriek verwerkt moet worden tot nieuwe betonstenen, al heeft Studio Wae het productieproces zo geoptimaliseerd dat de schade miniem is. Ruim 76 procent van het oorspronkelijke product krijgt een nieuw leven. En da’s belangrijk, aldus Tynke want ‘veel grondstoffen voor beton zoals grind en zand zijn eindig en zullen in 2050 op zijn.’ De betontegels hebben inmiddels het duurzaamheidslabel A van NL Greenlabel gekregen.

De vormen van Tynke’s ontwerpen zijn het vermelden ook waard. Ze zijn geïnspireerd op het werk van de kunstenaar Escher. Dat betekent niet dat de klant vast zit aan Escher: de tegels kunnen in elke gewenste vorm of patroon door Studio Wae worden geleverd, waarbij de afnemer ook beslist of hij gaat voor veelkleurig of voor een effen vloer.