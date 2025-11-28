Troostwijk Auctions, Europa’s grootste B2B-veilinghuis voor bedrijfsmiddelen, kondigt vandaag de start aan van de online veiling van de resterende apparatuur en inventaris van Big Ass Battery.



Veelbelovende energie-startup struikelt ondanks recente investering

Het is teleurstellend dat zo’n veelbelovende en duurzame energieoplossing de zware marktomstandigheden niet heeft kunnen doorstaan. Nog maar enkele maanden geleden ontving Big Ass Battery een substantiële kapitaalinjectie en werd het bedrijf gezien als een kansrijke speler in mobiele energieopslag. Echter, de combinatie van hevige Chinese prijsconcurrentie, prijsdeflatie in de batterijenmarkt en het wegvallen van betalende klanten leidde uiteindelijk tot het faillissement. Een deel van het bedrijf is doorgestart, maar het resterende deel wordt nu door Troostwijk Auctions geveild.

Mobiele batterijcontainers voor een emissievrije toekomst

Big Ass Battery ontwikkelde mobiele batterijcontainers als oplossing voor actuele uitdagingen op het elektriciteitsnet, zoals netcongestie, capaciteitsproblemen en de groeiende behoefte aan duurzame energieopslag. De systemen zijn inzetbaar op uiteenlopende locaties – van bouwplaatsen en infrastructuurprojecten tot evenementen en laadoplossingen voor elektrische voertuigen – en combineren een hoog vermogen met een compacte footprint.

Breed aanbod: van batterijpakketten tot gereedschappen en voertuigen

Na het beëindigen van de activiteiten en de daaropvolgende procedures is een deel van de operationele activa beschikbaar gesteld voor verkoop via een openbare online veiling. De kavels variëren van batterijpakketten, laad- en testapparatuur, vermogenselektronica, gereedschappen en werkplaatsinventaris tot diverse bedrijfsvoertuigen en kantooruitrusting.

“Deze veiling biedt bedrijven actief in energieopslag, mobiliteit en industriële apparatuur een unieke kans om kwalitatief hoogwaardige activa te verwerven die direct inzetbaar zijn,” zegt Sjoerd Baars, Teamlead Insolvency bij Troostwijk Auctions.

Transparante online verkoop via Europa’s grootste B2B-veilinghuis

De veiling is geopend voor biedingen en loopt tot 4 december.

Alle kavels – inclusief volledige technische informatie en inspectiedetails – zijn verdeeld over twee veilingen: Big Ass Energy Storage Systems en de Faillissementsveiling van Big Ass Battery B.V., met een aanbod dat varieert van kantoorartikelen tot gereedschappen en transport- en logistieke middelen.