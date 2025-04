Vandaag zijn de genomineerden bekend gemaakt van de eerste Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award. Deze nieuwe Award is een aanmoedigingsprijs voor jonge duurzaamheidspioniers. Het is een oproep om mee te denken over vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een circulaire wereld, op het gebied van klimaat, gezondheid en digitalisering. De Marc Cornelissen Brightlands Award voor volwassenen wordt dit jaar in oktober voor de 7e keer uitgereikt door Brightlands.

Klimaatinspanningen professioneel avonturier Marc Cornelissen

Brightlands Awards zijn opgedragen aan de professioneel avonturier Marc Cornelissen . Hij zette zich in de jaren ’90 al in, om de impact van klimaatverandering op het poolgebied tegen te gaan, en deed jarenlange inspanningen en klimaatonderzoek op de Noordpool. Tussen 2010 – 2015 was hij in het kader van zijn ‘ Cold Facts’-project meerdere malen op de Noordpool. De laatste expeditie in 2015 leek volledig onder controle, totdat Marc en zijn expeditiegenoot Philip de Roo op de voorlaatste dag een noodlottig ongeval overkomt.

Awards voor jonge talenten in speciaal memoriam-jaar

Dit jaar is deze gebeurtenis 10 jaar geleden en wordt er extra aandacht gegeven aan de Awards, om de inzet van Marc voor het klimaat te herdenken. Omdat hij is geboren en getogen in Limburg, ontstond in 2017 het idee een Award aan hem op te dragen, die door de Brightlands innovatiecampussen in Limburg sindsdien wordt uitgereikt aan volwassenen die zich inzetten voor duurzaamheidsinnovaties. In dit bijzondere memoriam-jaar is daar een Award voor jonge talenten aan toegevoegd, in samenwerking met Technasium scholen.

Genomineerden – eindexamenkandidaten Technasium scholen

Eindexamenkandidaten van Technasium scholen hebben hun meesterproef ingezonden, om in aanmerking te komen voor deze eerste Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award. Uit de inzendingen zijn de volgende genomineerden geselecteerd (in willekeurige volgorde):

Genomineerd zijn Antoni Osinski, Hidde Niessen en Noah Daems van Het College uit Weert met hun inzending ‘ TerraNav: ontwerp van een autonoom onderzoeksvoertuig voor het behoud van de aarde ’. De inzending behelst de ontwikkeling van een autonoom onderzoeksvoertuig dat specifiek ontworpen is voor milieubescherming en wetenschappelijk onderzoek op het aardoppervlak, met technologieën die satellieten niet kunnen vervangen. De jury zegt over deze inzending: ‘Hier is serieus werk geleverd, dat aansluit op de missie van Marc Cornelissen: waardevolle data verzamelen over klimaatonderzoek, in dit geval met een robotvoertuig.’

Genomineerd zijn Moene van der Wiel, Luke Chan en Rohan Spruijt van Metis Montessori Lyceum uit Amsterdam met hun inzending ‘ Weed Death Ray’ . Hun inzending behelst een innovatieve oplossing voor het verwijderen van onkruid. Door gebruik te maken van gerichte laserstralen kunnen onkruidplanten effectief worden vernietigd, zonder schade aan de omliggende gewassen of bodem. De jury zegt over deze inzending: ‘Het ontwikkelen van een trainings-dataset voor een AI- model is niet niks. Dit project combineert veel op een indrukwekkende manier.’

Genomineerd zijn Nina van Heel, Feline Gunters en Anupama Breugrom van het Maris College Belgisch Park uit Den Haag met hun inzending ‘Hoogwaardig Hergebruik van Medische Blue Wrap Polypropyleen Afval’ . Hun inzending behelst een oplossing om de hoeveelheid polypropyleen blue wrap materialen die in de zorgsector worden gebruikt, op een duurzame manier in te zamelen en te recyclen, zodat medische kunststoffen op een circulaire manier kunnen worden hergebruikt. De jury zegt over deze inzending: ‘Op basis van de hoeveelheid medisch afval, kan de impact enorm zijn. Als deze oplossing werkbaar is, kan deze zeker positief bijdragen aan de samenleving.’

Genomineerd zijn Rebecca van der Wiel, Vera Bruggink en Eline Brinkman van het Maris College Belgisch Park uit Den Haag met hun inzending ‘ Groen eten op de Rode Planeet’ . Hun inzending behelst een onderzoek dat de levensmogelijkheden op de planeet Mars onderzoekt. Het onderzoek richt zich op de vraag: Welke organismen zijn nodig om op Mars een levenscyclus te creëren die de mens kan voeden? De jury zegt over deze inzending: ‘Er is veel tijd en moeite in gestoken in deze inzending, met een mooie koppeling naar wat we op aarde kunnen hebben aan dit onderzoek.’

Genomineerd zijn Duco Schrijvers en Paulina Michalewska Urrutia van Libanon Lyceum uit Rotterdam, met hun inzending ‘ Van natuur tot plaqueverwijderaar – Bio-inspired technology voor een gezonde bloedbaan’ . Hun inzending behelst een innovatie om de ophoping van plaque door atherosclerose in de slagaders te verwijderen door gebruik te maken van bio-inspired technology. De jury zegt over deze inzending: ‘Inspirerend, groots en ambitieus project met zichtbare resultaten. Super dat ze voor deze innovatie naar de natuur keken.’

Genomineerd zijn Kira Stijnen, Manou Stultiens en Milan Jalimsing van Het College uit Weert met hun inzending ‘ Hotel uit, Herstel in: samen actief werken aan revalidatie ’ . De inzending behelst een plan voor integrale benadering van geriatrische revalidatie met als doel revalidanten actiever te betrekken bij hun herstelproces, en de zelfstandigheid te vergroten. De jury zegt over deze inzending: ‘Hier is goed over nagedacht. Er is veel werk in de inzending gestoken met mooie, praktische initiatieven.’

Pitches en uitreiking in Museon-Omniversum

Op 17 april a.s. pitchen de genomineerden hun plan in Museon-Omniversum in Den Haag, waarna dezelfde dag de winnaar van de eerste Marc Cornelissen Young Talent Award wordt gekozen.