Duurzaamheidsstudio Etiquet is er voor MKB-ondernemers die het verschil willen maken

Duurzaamheidsstudio Etiquet verdubbelt haar capaciteit en zet volledig in op het verbeteren van duurzaamheidsprestaties in het Nederlandse bedrijfsleven. Hiermee speelt Etiquet in op de toenemende vraag van ondernemers én werknemers om hun bedrijf te verduurzamen en meer betekenis te geven. Het nieuwe gezicht naast oprichtster Floor Meeder is dat van Lise-Lotte Verhoef. Beide met een sterke achtergrond in innovatie en duurzaamheid, geven ze invulling aan de duurzaamheidsambities van een groeiende groep MKB-bedrijven.

“We merken dat steeds meer MKB-ondernemers zich verantwoordelijk voelen en actief willen bijdragen aan de grote uitdagingen van onze tijd. Met Etiquet zetten we ze in beweging en helpen we hen om de impact van hun bedrijf te verbeteren,” legt Lise-Lotte uit. Etiquet doet dit door met bedrijven een duurzaamheidsstrategie te definiëren, praktische maatregelen door te voeren óf hen te begeleiden bij het behalen van de B Corp Certificering.

Kop-uit-het-zand halers

Floor en Lise-Lotte stimuleren ondernemers om de oogkleppen af te zetten. In hun ogen is dat essentieel voor het creëren van een duurzame toekomst. “De tijd voor bedrijven om hun kop-in-het-zand te steken is echt voorbij. We moeten sociale en ecologische problemen recht in de

ogen aankijken, willen we ze uiteindelijk ook kunnen oplossen. Dat is confronterend, maar ook motiverend, mits bedrijven voor zich zien hoe ze aan de oplossing kunnen bijdragen. Een mooie taak voor ons,” vertelt oprichtster Floor.

Volgens Etiquet mag de definitie van succes op de schop. Niet bedrijven die financiële waarde, maar waarde voor mens en milieu voorop zetten, zullen in de toekomst op kop lopen. Het neerzetten van een nieuwe norm in het bedrijfsleven is dan ook waar de naam van deze duurzaamheidsstudio haar oorsprong vindt. Bedrijven zouden als vanzelfsprekend rekening moeten houden met de impact op de medemens en de aarde, net zoals we andere etiquette ook ooit eigen hebben gemaakt.

Nieuwe website

Om de uitbreiding van het team en de visie van Etiquet met de wereld te delen, heeft het bedrijf vorige week een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website laat zien waar ze voor staan en wat ze voor MKB-bedrijven kunnen betekenen.