Duurzaamheidsscan voor chemische producten naar volgende fase

Een eenvoudige tool die toch een degelijke inschatting geeft van de duurzaamheidsprestatie over de gehele levenscyclus van een chemisch product. Dat is de Sustainability Hotspot Scan. Om de tool te demonstreren, organiseerde TNO bij de VNCI een workshop voor chemiebedrijven. Die zijn zo enthousiast, dat TNO en MVO Nederland nu een Community of Practice gaan opzetten.

Op woensdag 4 oktober organiseerde de branchevereniging van de chemische industrie, de VNCI, een Responsible Care-dag voor chemiebedrijven. Om te vieren dat het programma Responsible Care 25 jaar bestaat, stond onder meer een workshop over de Sustainability Hotspot Scan op het programma.

BETROUWBARE INSCHATTING VAN DUURZAAMHEIDSPRESTATIE

“We wilden laten zien hoe de tool werkt”, vertelt projectmanager Elise Boukris van TNO. “Omdat we alle relevante indicatoren koppelden aan databases die openbaar beschikbaar zijn, krijgen bedrijven een betrouwbare inschatting van hun duurzaamheidsprestatie. Als je dus wat minder tijd beschikbaar hebt of er is geen grote afdeling voor de levenscycluskostenanalyse (LCA), dan biedt deze tool uitkomst. Zo hoorden we van een deelnemer dat hij voor een deel van zijn producten een LCA doet, maar onvoldoende capaciteit heeft om het voor alle producten te doen. De scan is een handig middel om toch het hele portfolio door te nemen.”

SAMENWERKEN

In een Community of Practice gaan TNO en MVO Nederland de tool toepassen. Boukris: “Om te beginnen krijgen bedrijven een gezamenlijke training. Daarna organiseren we per bedrijf een bijeenkomst, waarin ze hun eigen resultaten kunnen doorlichten. Tot slot volgt een terugkomdag, waar de deelnemers resultaten kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen. Wellicht is er een onderwerp dat de mkb’s bindt of dat vaker niet goed uit de scan komt. Dan kunnen ze dat gezamenlijk oppakken. Samenwerken is iets wat de Nederlandse chemie goed kan.”

INZICHT IN DE INTERNATIONALE KETEN

TNO ontwikkelde de tool op verzoek van MVO Nederland, dat op zijn beurt de vraag kreeg van de midden- en kleinbedrijven Baril Coatings en C. Kornuyt BV. Daarbij maakte TNO ook gebruik van de expertise van het RIVM. “Wanneer je naar duurzamere productontwikkeling toe wilt, dan is het belangrijk om je zaken goed op orde te hebben”, zegt Elsbeth Roelofs, programmamanager bij MVO Nederland. “Zijn de arbeidsomstandigheden bij je grondstofleverancier goed geregeld? Houden jouw klanten zich aan de milieuvoorschriften? Als je meer inzicht hebt in de hele internationale keten en mogelijke hotspots, kun je andere keuzes maken. De scan geeft dat inzicht op een relatief eenvoudige manier.”

VOLDOEN AAN OESO-RICHTLIJNEN

De tool is ook een handvat om te voldoen aan de OESO-richtlijnen, die beschrijven wat de OESO-landen verwachten van zowel grote als kleine bedrijven die internationaal ondernemen. Roelofs: “De regelgeving ontwikkelt zich steeds verder. Vanaf dit jaar is in de EU een wet over Conflict Minerials aangenomen, die vraagt naar de herkomst van een aantal mineralen. Verder is er al wetgeving in de VS en het Verenigd Koninkrijk over slavernij, die maakt dat bedrijven moeten laten zien dat dit niet voorkomt in hun keten. Wanneer je alvast met deze TNO-tool voor sustainability assessment ‘oefent’, kun je op wetgeving anticiperen en bijvoorbeeld lastige vragen over grondstofleveranties snel opsporen. Het is dus mede een tool om risico’s te managen. TNO noemt het een quickscan. Maar er zit zoveel data en expertise onder, dat het eerste inzicht dat je krijgt echt goed onderbouwd is.”

GRATIS

De tool is gratis beschikbaar, dus in principe kunt u de scan zelf invullen. Boukris: “We horen heel graag wat bedrijven tegenkomen, zodat we de tool verder kunnen verbeteren. Chemiebedrijven die zich bij de Community of Practice willen aansluiten, nodig ik graag uit om contact op te nemen.”