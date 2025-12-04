De Globescan / ERM Sustainability Institute Leaders Survey biedt een wereldwijd perspectief op de meest urgente duurzaamheidsuitdagingen, baanbrekende ontwikkelingen en percepties van overheden, ngo’s en bedrijfsleiders op een cruciaal moment voor de duurzaamheidsagenda. De bevindingen, gebaseerd op inzichten van 391 experts uit 57 landen, bevestigen klimaatverandering als de belangrijkste zorg op het gebied van duurzaamheid, maar laten een afname zien van de waargenomen urgentie voor biodiversiteitsverlies, ontbossing, waterschaarste en voedselzekerheid. Deze daling is een omkering van een decennialange opwaartse trend in de urgentie van deze kwesties.

Duurzaamheidsleiders blijven nieuwe duurzaamheidswetgeving beschouwen als de belangrijkste positieve ontwikkeling voor duurzame ontwikkeling, maar het waargenomen belang van wetgeving is sinds 2024 afgenomen. Daarentegen hechten respondenten steeds meer belang aan hernieuwbare energiebronnen/koolstofarme ontwikkelingen, biodiversiteitsinitiatieven en wereldwijde/multistakeholder-initiatieven. Regionale prioriteiten bepalen verder de wereldwijde agenda: Europa legt de nadruk op wetgevende kaders, Noord-Amerika richt zich op hernieuwbare energie en koolstofarme ontwikkeling, Azië-Pacific bevordert klimaat- en natuurgerichte oplossingen, en Latijns-Amerika en Afrika/Midden-Oosten geven prioriteit aan nationale actie. Deze verschillen onderstrepen de specifieke uitdagingen waar duurzaamheid wereldwijd voor staat.

De perceptie van leiderschap blijft stabiel maar genuanceerd. WWF blijft koploper onder ngo’s, gevolgd door Greenpeace, United Nations Global Compact, The Nature Conservancy en het World Resources Institute. Pantagonia behoudt zijn positie als koploper op het gebied van duurzaamheid, op de voet gevolgd door IKEA, Unilever en Natura & Co. Ondertussen krijgen bedrijven zoals Schneider Electric, Microsoft, Interface en Ørsted erkenning in specifieke regio’s.

Samen benadrukken deze bevindingen zowel vooruitgang als stagnatie, wat aangeeft dat duurzame innovatie en samenwerking cruciaal zullen zijn om het momentum te behouden in een snel evoluerend duurzaamheidslandschap.

