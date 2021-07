Duurzaamheidsdoelen Dassault Systèmes goedgekeurd

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft de doelstellingen van Dassault Systèmes voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen goedgekeurd. Deze doelstellingen zijn in lijn met de Overeenkomst van Parijs en richtlijnen van het SBTi. Het bedrijf heeft zich ook gecommitteerd om tegen 2040 een netto nul-emissie te bereiken om duurzaamheid op wereldwijde schaal en in hoog tempo te stimuleren met het gebruik van Virtual Twin Experiences.

Emissiereductie

De goedgekeurde doelstellingen hebben betrekking op de emissies van de eigen activiteiten van Dassault Systèmes, binnen scope 1 en 2. Deze zijn consistent met de reducties die nodig zijn om de opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken, het meest ambitieuze doel van de Overeenkomst van Parijs. De doelstellingen voor emissies van zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers en van de waardeketen – scope 3 – zijn afgestemd op de best practices van het SBTi.

Om de resterende uitstoot te compenseren en duurzaamheidsverbintenissen tegen 2040 na te komen, zal Dassault Systèmes samenwerken met industriële bedrijven. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen, die koolstofdioxide permanent uit de atmosfeer verwijderen. Hierbij maken zij gebruik van Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE-platform.

Virtual Twin Experiences

Het 3DEXPERIENCE-platform vormt de kern van Virtual Twin Experiences en is een gamechanger voor Product Life Cycle Management (PLM), die de industriële transformatie in productie, gezondheidszorg, bouw en andere economische sectoren stimuleert. Het biedt bedrijven een geheel nieuwe benadering voor het bedenken, ontwikkelen en leveren van duurzame innovaties aan hun klanten. Ze kunnen scenario’s simuleren waarin gegevens uit de echte wereld worden geïntegreerd om baanbrekende ideeën zonder risico te testen en te verbeteren, om het proces van waardecreatie te stroomlijnen en om zodanig emissies en afval te reduceren.

Harmonie

“Dassault Systèmes is een op wetenschap gebaseerd bedrijf en ons doel is om producten te harmoniseren met de natuur en het leven. Aangedreven door het 3DEXPERIENCE-platform en Virtual Twin Experiences, verkleinen onze klanten hun ecologische voetafdruk en ‘eco-bill’ en jagen zij een ​​meer duurzame economie aan. Daarnaast implementeren we een praktische roadmap om onze goedgekeurde emissiedoelstellingen en netto-nulverbintenis na te komen”, aldus Bernard Charlès, vicevoorzitter en CEO van Dassault Systèmes. “Door de brancheoplossingen en best practices te bieden die bedrijven ondersteunen bij de overgang naar duurzaamheid, kunnen een zinvolle bijdrage leveren om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs binnen het komende decennium te realiseren.”

Langdurige commitment

Dassault Systèmes heeft zich voortdurend ingespannen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te helpen verwezenlijken en de wereldwijde reactie op de dreiging van klimaatverandering te ondersteunen. Naast het verankeren van duurzaamheid in zijn eigen activiteiten en het leveren van de technologie aan zijn klanten om duurzaam te innoveren, werkt Dassault Systèmes samen met verschillende belanghebbenden om gezamenlijk de impact van afval, consumptie en industriële processen op het milieu te verminderen. Onlangs voegde het bedrijf zich bij de oprichters van zowel de European Green Digital Coalition als het Digital with Purpose-initiatief van GeSI. Dassault Systèmes werd daarnaast opgenomen in de Corporate Knights 2021 Clean200 en ontving een ESG-rating van AA van MSCI.