De afgelopen jaren is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in het publieke- en mediadebat over duurzaamheid. De nieuwste PwC Sustainability Sentiment Index, gebaseerd op meer dan 46.000 toonaangevende Westerse nieuwsartikelen, laat zien dat het sentiment de afgelopen vijf jaar negatiever en meer gepolariseerd is geworden.

Tot voor kort domineerden net-zero-beloften en maatschappelijke verwachtingen het debat. Dat is veranderd. Onze analyse van 46.000 Westerse mediaberichten laat zien: de toon is negatiever. Politieke tegenreacties leggen de nadruk op energiekosten, competiviteit en administratievelasten. Tegelijkertijd eisen oorlog, geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en AI-disruptie aandacht.

Ondanks deze daling in sentiment en de toenemende polarisatie van meningen, blijft de economische waarde van duurzaamheid essentieel. De uitdagingen met betrekking tot klimaat nemen niet af, en de impact ervan op businessmodellen, toeleveringsketens en duurzame waardecreatie wordt steeds belangrijker.



Bedrijven die deze realiteit onderkennen, wachten niet op regelgeving. Ze nemen zelfstandig actie, zoals blijkt uit PwC’s Global Sustainability Reporting Survey 2025. Veel organisaties blijven duurzaamheidsmaatregelen toepassen en hierover rapporteren, ook zonder wettelijke verplichtingen, omdat ze de zakelijke risico’s en kansen erkennen die hiermee gepaard gaan.

Verminderde rapportageverplichtingen rond duurzaamheid in Europa en de VS hebben de administratieve lasten voor sommige bedrijven verlicht. Tegelijkertijd legt deze verschuiving meer verantwoordelijkheid bij leiders om bewust koers te bepalen. In een minder gereguleerde omgeving hebben bedrijven de flexibiliteit om middelen in te zetten voor initiatieven met grote impact, maar dragen ze ook het risico om lange termijn risico’s en -kansen over het hoofd te zien.

Waar moeten bedrijven hun inspanningen op richten? PwC onderscheidt vijf kerngebieden waarin duurzaamheid waarde creëert:

Value at risk: Zorg voor inzichten in en beheersing van financiële, operationele en supply chain-risico’s, zoals transitie­risico’s door klimaatverandering, om bedrijfswaarde te beschermen. Energie­strategie: Speel in op stijgende energievraag en moderniseerinfrastructuur om efficiëntie te verhogen, kosten te verlagen en toegang tot schone, betrouwbare energie te waarborgen. Toeleveringsketen: Bouw aan toekomstbestendige ketens die veerkrachtig, kostenefficiënt, kwaliteitsgericht, modern, transparant, traceerbaar en compliant zijn. Fiscale voordelen en subsidies: Ontsluit waarde door het efficiënt en effectief benutten van subsidies en fiscale stimulansen voor technologie en andere investeringen die duurzame groei ondersteunen. Regelgeving en data: Door regelgeving te volgen en duurzaamheidsdata slim te gebruiken, bescherm je waarde op lange termijn en voorkom je verstoringen op korte termijn.

“Zie duurzaamheid als strategische kans in plaats van als verplichte compliance exercitie. Zo ben je beter gepositioneerd om te innoveren, je aan te passen en te floreren in een snel veranderende wereld. Juist nu is het moment voor leiders om daadkracht te tonen: door je strategie te definiëren, beslissingen te nemen en de kansen van de duurzaamheids­transitie te benutten.”