Ondanks de felle kritiek op ESG die het afgelopen jaar de krantenkoppen domineerde, blijkt uit nieuw onderzoek van Bain & Company dat bestuurders, consumenten en B2B-inkopers vasthouden aan duurzaamheid, omdat het aantoonbare waarde oplevert.

Uit de derde editie van The Visionary CEO’s Guide to Sustainability 2025 blijkt dat de daling in prioriteit die tussen 2023 en 2024 zichtbaar was, de bodem heeft bereikt. Bestuurders spreken minder vaak expliciet over duurzaamheid, maar blijven er wel naar handelen. Op basis van 35.000 uitspraken van CEO’s van 150 toonaangevende bedrijven in 2018, 2022 en 2024 identificeerde Bain’s AI-gestuurde Sustainability Pulse een duidelijke verschuiving: van een moreel-compliance benadering naar een nadrukkelijke koppeling met bedrijfswaarde.

Volgens Bain’s interne analyse van decarbonisatie-maatregelen kan momenteel 25% van de mondiale CO₂-uitstoot kostendekkend worden vermeden. Denk aan energie-efficiëntie, circulair ontwerp en verplaatsing van productie dichter naar de eindmarkt. De aanbeveling is dat bedrijven deze maatregelen versneld opschalen en integreren in hun standaard besluitvorming. Nog eens 32% van de reductie-opties is in potentie op middellange termijn winstgevend, afhankelijk van beleidswijzigingen, technologische vooruitgang en veranderend klantgedrag.

“Na jaren van ambitieuze doelstellingen volgde vorig jaar een reality check. Nu zien we dat bestuurders minder woorden maar meer daden laten zien – het ‘do-say gap’,” aldus Jean-Charles van den Branden, Hoofd van Bain’s duurzaamheidstak. “Wij hebben rendabele CO₂-hefbomen geïdentificeerd die bedrijven richting netto nul brengen. Succes vereist versnelling, anticiperen op disrupties en werken aan weerbaarheid.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat de toepassing van AI voor duurzaamheid fors is toegenomen. Bedrijven gebruiken AI om energieverbruik terug te dringen, afval te verminderen, de veiligheid te verhogen en duurzaamheidsdoelen te versnellen. Bijna 80% van de 400 ondervraagde bestuurders ziet grote kansen, maar meer dan de helft bevindt zich nog in de pilotfase. De koplopers, met name in technologie en industrie, zetten AI drie keer zo vaak in en kijken nadrukkelijk naar langetermijnwaarde.

Tegelijkertijd waarschuwt Bain dat de uitrol van AI ook de uitstoot kan vergroten. Het eigen model INTERSECT berekent dat AI en datacenters in een groeiscenario in 2035 verantwoordelijk kunnen zijn voor 810 miljoen ton CO₂ per jaar. Dat is 2% van de wereldwijde uitstoot en 17% van de industriële emissies. In de VS zou het aandeel van AI in de industriële uitstoot stijgen van 18% in 2022 naar meer dan 50% in 2035.

Zakelijke inkopers verbinden duurzaamheid steeds sterker aan commerciële beslissingen. In een enquête onder 750 klanten in sectoren als automotive, verpakkingen, chemie en bouw, zegt de helft nu al meer zaken te doen met duurzame leveranciers. Bijna 70% wil dit de komende drie jaar versnellen. Onder de snelst groeiende bedrijven verwacht 90% dat duurzaamheid de komende drie jaar positief zal bijdragen aan hun resultaten.

Ook consumenten blijven waarde hechten aan duurzaamheid. Bain ondervroeg 14.000 consumenten in acht landen en constateert dat vier op de vijf duurzaamheid belangrijk vinden, ondanks geopolitieke spanningen en hogere kosten voor levensonderhoud. Bijna een derde van de respondenten zegt dagelijks zes of meer duurzame gewoonten te hebben en 70% wil er nog meer aannemen. Opvallend is dat babyboomers de afgelopen drie jaar meer nieuwe duurzame routines hebben ontwikkeld dan Gen Z, vooral vanwege hun grotere financiële ruimte.

De belangrijkste belemmering blijft prijs. Amerikaanse consumenten zeggen gemiddeld een premie van 13% te willen betalen voor duurzame producten, terwijl de feitelijke prijsopslag rond 28% ligt. Daarnaast ontbreekt het veel consumenten aan betrouwbare informatie om keuzes te maken. Hoewel meer dan 60% denkt duurzame opties te herkennen, kan de meerderheid de impact van hun keuzes niet goed vergelijken. Technologie biedt hier deels een oplossing: meer dan de helft van de gebruikers van generatieve AI-tools, zoals ChatGPT, zegt ze in te zetten om duurzamer te leven.

Van den Branden: “De boodschap van dit jaar is helder, duurzaamheid en bedrijfsambitie kunnen hand in hand gaan. De winnaars zijn degenen die door de ruis heen weten te kijken, hun agenda vasthouden en consequent handelen.”