Van 2 tot en met 6 september 2026 vindt in Bataviahaven Lelystad de 41e editie van HISWA te Water plaats. De grootste in-water bootshow van Noordwest-Europa introduceert dit jaar een innovatieve AI-gestuurde bezoekersomgeving, een vernieuwde beursindeling op basis van segmentering en verwelkomt opnieuw tal van nationale en internationale primeurs. De organisatie heeft De Groene Route fors uitgebreid. Nieuw dit jaar zijn de EV Motor Show, een centraal overzicht van elektrische en hybride motoren.

“Met deze ontwikkelingen maken we een bezoek aan HISWA te Water nog efficiënter en waardevoller voor zowel bezoekers als exposanten,” zegt beursdirecteur Arjen Rahusen. “We investeren niet alleen in technologie, maar ook in een beursopzet die beter aansluit bij de manier waarop bezoekers zich oriënteren.”

AI maakt beursbezoek slimmer

Nieuw tijdens de editie van 2026 is een webbased AI-platform waarmee bezoekers eenvoudig hun bezoek kunnen voorbereiden. Via een interactieve plattegrond vinden zij direct de locatie van de boten die zij willen bekijken, ontvangen zij een looproute en kunnen zij afspraken maken met exposanten.

De tool is volledig geïntegreerd in de website van HISWA te Water. Er hoeft geen app te worden gedownload en alle gegevens blijven binnen een beveiligde omgeving. De oplossing is ontwikkeld door Arimpex Media Services in samenwerking met AI-specialist STAIBL.

Nieuwe beursindeling

Om bezoekers sneller naar de juiste producten te leiden, worden de verschillende bootcategorieën dit jaar geclusterd gepresenteerd. Van sloepen en motorjachten tot zeilboten en het nieuwe segment houseboats: vergelijkbare producten liggen bij elkaar in de haven.

Ook op de kade wordt deze segmentering doorgevoerd. Exposanten krijgen meer ruimte om hun merk, innovaties en dienstverlening te presenteren, naast de boten in het water.

Internationale belangstelling groeit

De internationale belangstelling voor HISWA te Water blijft toenemen. Voor de editie van 2026 zijn er nieuwe aanvragen uit onder andere Bulgarije, Hongarije, Polen, Spanje en Duitsland. Daarnaast presenteren gevestigde Nederlandse werven diverse wereld- en Nederlandse primeurs, waaronder nieuwe modellen van Steeler Yachts, Vedette en Van der Heijden Yachts.

De organisatie werkt bovendien aan de komst van een boot uit de America’s Cup, waarmee de beurs opnieuw een internationaal podium biedt voor innovatie en topsport.

Houseboats en duurzaamheid

Een opvallende uitbreiding van het beursaanbod is het nieuwe segment houseboats. Bezoekers maken kennis met onder meer een varende houseboat uit China en elektrische houseboats van La Mare.

Daarnaast krijgt de succesvolle Groene Route een prominente plaats direct bij de entree. Vijftien bedrijven presenteren hier innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame jachtbouw, waaronder elektrische en waterstofaandrijvingen, duurzame coatings en andere circulaire innovaties.

Veiligheid centraal

Het maatschappelijke thema van HISWA te Water 2026 is veiligheid op het water. Samen met KNRM, HISWA-RECRON en het Watersportverbond wordt een speciaal Veiligheidseiland ingericht. Hier kunnen bezoekers onder meer zwemvesten testen en deelnemen aan interactieve demonstraties en veiligheidsactiviteiten.

Boot van het Jaar

Traditiegetrouw vormt de verkiezing van de Boot van het Jaar de feestelijke aftrap van de beurs. Op 1 september worden de prijzen uitgereikt in de categorieën Open Motorboot, Motorboot, Zeilboot en Elektroboot van het Jaar. De onderscheidingen gelden als één van de belangrijkste kwaliteitslabels binnen de Nederlandse watersportsector.

Over HISWA te Water

HISWA te Water is de grootste in-water bootshow van Noordwest-Europa en brengt jaarlijks honderden boten, toonaangevende watersportmerken en duizenden watersportliefhebbers samen in Bataviahaven Lelystad. De beurs vindt plaats van 2 tot en met 6 september 2026.