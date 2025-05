Het door VolkerWessels Logistics Development (VWLD) en Delta Development ontwikkelde duurzame logistieke centrum ABC Harnaschpolder in Businesspark Haaglanden voldoet ruimschoots aan de norm van het Parijsakkoord waar het gaat om de hoeveelheid materiaalgebonden CO2 per vierkante meter.

Materiaalgebonden CO2 is de hoeveelheid kooldioxide die wordt uitgestoten tijdens productie en transport van materialen en de daadwerkelijke bouw van vastgoed. Uit het Parijsakkoord volgt dat er over die hele cyclus maximaal 240 kilogram CO2 per vierkante meter mag worden uitgestoten. Een gedetailleerde berekening via het software platform WiseBrick leert dat de ontwikkeling van ABC Harnaschpolder ruimschoots onder deze norm is gebleven, met 221 kg/m2. Een goede prestatie, want veel projecten worden alleen in het ontwerpstadium doorgerekend, bijvoorbeeld voor een MPG-berekening, maar komen ‘as built’ vaak hoger uit dan de Paris Proof-norm wanneer dit wordt doorgerekend.

Erjan Sprakel, directeur van VWLD: “Als ontwikkelaar van grootschalige logistieke centra zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door te investeren in dit soort gedetailleerde, objectieve berekeningen volgens de Europese normen laten we de markt zien dat we ESG en andere thema’s rond duurzaamheid serieus nemen. De bevindingen in het rapport vormen voor ons ook belangrijke input om in toekomstige projecten nóg beter te kunnen presteren.”

Coert Zachariasse, ceo van Delta Development: “Delta heeft al meer dan 20 jaar een sterke focus op circulair en Cradle-to-Cradle© geoptimaliseerd bouwen. Het resultaat van ABC Harnaschpolder laat zien dat dit uiteindelijk het verschil kan maken en is een uitstekende illustratie van hoe we met de juiste inzichten betere materiaalkeuzes kunnen maken. Het inzicht dat Wisebrick ons geeft heeft ons in staat gesteld, zonder noemenswaardige kostenverhoging, onze materiaalgebonden emissies in twee jaar tijd met 42% te reduceren.”