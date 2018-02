Van Duuren zet grote stap in verduurzaming

In het voorjaar van 2018 zal Eneco op het dak van de overslagloods van Van Duuren ruim 750 zonnepanelen plaatsen. Deze panelen wekken jaarlijks zo’n 195.000 kWh zonnestroom. Daarmee functioneren de loods, de heftrucks en het kantoor van Van Duuren CO2-neutraal. Inmiddels heeft Van Duuren ook diverse stekker-hybride en volledig elektrische personenauto’s rijden. Ook deze zullen met de zelf opgewekte diepgroene stroom worden opgeladen.

Jasper van Duuren, samen met zijn broer Jeroen directeur van het familiebedrijf in Vianen, had al langer de gedachte om het platte dak in te zetten voor stroomopwekking middels zonnepanelen. In de praktijk bleek dit echter lastiger te realiseren dan gedacht. “Wij zijn heel goed in het afleveren van zendingen door heel Europa maar wij hebben geen verstand van zonnepanelen en de benodigde subsidie aanvragen”, aldus Jasper van Duuren: “Ook was de wens om tegen maandelijkse kosten de installatie te exploiteren en de investering en het onderhoud door een derde partij te laten doen. De Zon Lease constructie van Eneco sloot naadloos op deze wensen aan.”

Het ondertekenen van het contract tussen Van Duuren en leverancier Eneco betekent dat weer een belangrijke stap wordt gezet in de verduurzaming van de onderneming. Jasper van Duuren zegt hierover: “Voor ons zijn deze zonnepanelen een onderdeel van het bedrijfsbrede streven om het milieu zo weinig mogelijk te belasten, net als bijvoorbeeld onze inspanningen om steeds schonere vrachtwagens in te zetten. Zo kijken we ook naar de mogelijkheid om de nieuwe Tesla truck in te zetten zodra deze beschikbaar komt.”

Over Van Duuren



Van Duuren is een Pan-Europese logistieke dienstverlener, en in dit segment een top 5 speler onder de familiebedrijven in Nederland. Van Duurens Europese netwerk dekt 39 landen. Via haar partners beschikt Van Duuren over 381 afleverdepots van waaruit 9.525 wagens over heel Europa leveren. Van Duuren staat voor ‘Quality’. Iedere dag weer zetten de medewerkers van Van Duuren zich in om dit doel te bereiken.

Van Duuren-dochter Interport richt zich al sinds 1991 op het vervoer van hoogwaardige en spoedeisende lading naar en van Spanje en Portugal.