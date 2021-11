Dura Vermeer maakt prototype circulair viaduct

Tijdens de expositie ‘Viva La Via: de weg naar een circulaire aanpak’ hebben Dura Vermeer, Royal HaskoningDHV, Vlasman en Haitsma Beton eind oktober op het Floriadeterrein hun handtekeningen gezet onder de opdracht tot realisatie van een prototype circulair viaduct. Het haalbaarheidsonderzoek Hergebruik prefab liggers dat hieraan vooraf ging, werd samen met twee andere inschrijvers als hoogste beoordeeld in het kader van de SBIR Circulaire Viaducten van Rijkswaterstaat. In de expositie werden in totaal 23 voorstellen gepresenteerd.

SBIR Circulaire viaducten

Vanaf 2030 wil Rijkswaterstaat volledig klimaatneutraal en circulair werken, ook bij het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen. Met de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen, die zij daarna als ‘launching customer’ kan toepassen.

Pilot

De realisatie van een prototype circulair viaduct heeft tot doel om de technische en financiële haalbaarheid plus de duurzaamheidswinst in praktijk te ervaren. Daarmee biedt de pilot een opstap naar bredere realisatie van circulaire viaducten en bruggen. Voor de uitvoering wordt momenteel gekeken naar een geschikt project.

Hergebruik

Prefab liggers van viaducten hebben een levensduur van minstens honderd jaar. Desondanks worden ze vaak al na een paar decennia vermalen tot betonpuin, bijvoorbeeld omdat de weg wordt verbreed. Zonde, want na opnieuw te zijn gecertificeerd, kunnen de liggers prima hergebruikt worden in nieuwe projecten. Dit scheelt veel in het gebruik van primaire grondstoffen en levert een belangrijke bijdrage aan reductie van emissies, zoals CO₂-uitstoot.