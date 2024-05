Omringd door de kleine elektrische asfaltset, de elektrische hoogwerker en het waterstof aggregaat, zijn op woensdag 15 mei de nieuwe elektrische graafmachines van Dura Vermeer gepresenteerd. De graafmachines worden vanaf deze week ingezet op projecten door heel Nederland. Wederom een mooie stap voor Dura Vermeer naar een 100% emissievrije bouwplaats.

De drie Electric DX165w mobiele graafmachines werken volledig emissievrij, dankzij een verwisselbaar batterijpakket van 400 kWh waarmee op één accu tot 14 uur onafgebroken kan worden gewerkt. Veiligheid staat voorop dankzij het 360 graden camerasysteem en de obstakelindicator. Voor het comfort van de machinisten zijn de graafmachines uitgerust met verwarmde stoelen met luchtvering en klimaatregeling.

Emissievrij werken in de regio

Tijdens de feestelijke presentatie waren ook de opdrachtgevers van de gemeenten Haarlem en Amsterdam aanwezig, waar de graafmachines binnenkort worden ingezet. Zij benadrukten het belang van de samenwerking; niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de generaties na ons.

Adelbert de Vreese, directeur bij Dura Vermeer vult aan: “Dit is een mooie mijlpaal op het gebied van emissievrij bouwen. We moeten in de hele keten verandering teweegbrengen. Er kan meer dan we tot een paar jaar terug nog dachten en alleen door het echt samen te doen bereiken we de 50% CO2-reductie in 2030.”

Duurzame relaties

De graafmachines maken deel uit van het transitiepad materieel, waarbij Dura Vermeer vóór 2030 alleen nog maar emissievrij werkt. Een ambitieuze doelstelling waarbij nog een flinke verduurzamingsslag gemaakt moet worden. Zowel door Dura Vermeer, als door onze onderaannemers. Het is niet altijd haalbaar om tussen de 1,5 en 2,5 keer zoveel te betalen voor een elektrisch materieelstuk. Daarom is ervoor gekozen om de machinisten, waar de regio’s al jarenlang intensief mee samenwerken, in dienst te nemen. Zo zetten we onze samenwerking duurzaam voort, ook de komende jaren.

Op naar Net Zero

Dura Vermeer werkt aan een groenere, betere en duurzame toekomst. Elke dag opnieuw. Wij hebben een kraakhelder doel. Nul CO2-uitstoot vóór 2050. Dit lukt ons niet alleen: met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we de teller versnellen. Zo gaan we samen ‘Op naar Net Zero’. Meer weten?