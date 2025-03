De Duitse NGO Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft een belangrijke overwinning behaald tegen misleidende reclame van Deutsche Lufthansa AG met de vermeende “CO2-compensatie” van haar vluchten. De Arrondissementsrechtbank Keulen volgde het standpunt van de DUH dat de belofte van het bedrijf om compensatie en vermindering te verlenen onhoudbaar is. Lufthansa heeft daarmee het wettelijk verbod op misleidende reclame overtreden. Het vonnis werd afgelopen vrijdag uitgesproken en is nog niet juridisch bindend.

Jürgen Resch, Federaal Algemeen Directeur van de DUH: “De uitspraak van de rechtbank van Keulen is een van de duidelijkste en daarom belangrijkste die we hebben bereikt sinds het begin van onze rechtszaak tegen consumentenbedrog en greenwashing. De rechtbank bevestigt onze kritiek en gaat in op de manier waarop een van ’s werelds grootste luchtvaartmaatschappijen haar klanten systematisch misleidt en beweert dat vliegreizen klimaatneutraal zijn in ruil voor extra kosten. Vliegreizen behoren tot de ernstigste qua impact op het klimaat. Het verkopen van een schoon geweten in ruil voor aflaatbetalingen is daarom bijzonder verwerpelijk. De rechtbank achtte bewezen dat klimaatneutraliteit niet kan worden bereikt en dat zogenaamde Sustainable Aviation Fuels (SAF) geen ‘directe’ reductie kunnen opleveren. Als Lufthansa serieus emissies wil verminderen, moet het binnenlandse vluchten afschaffen en treinkaartjes aanbieden zoals het 30 jaar geleden deed.”

Agnes Sauter, DUH Head of Ecological Consumer Advice and Market Monitoring: “Lufthansa negeert de enorme klimaatschade die door zijn bedrijfsmodel wordt veroorzaakt. De compensatiecalculator van Lufthansa houdt slechts rekening met een fractie van de schadelijke klimaateffecten. De werkelijke klimaateffecten van een vlucht zijn in werkelijkheid twee tot vijf keer hoger dan de pure CO2-effecten die het bedrijf in zijn compensatiecalculator meeneemt. De luchtvaartmaatschappij heeft dit niet adequaat bekendgemaakt in haar reclame. Dit wekt bij luchtreizigers de indruk dat ze klimaatneutraal vliegen – en dit is gebaseerd op volstrekt ontoereikende compensatie- en reductiemaatregelen. De rechtbank maakt duidelijk: excuses zijn het niet waard. Wij roepen bedrijven op om onmiddellijk een einde te maken aan misleidende claims van klimaatneutraliteit. Want groene leugens hebben korte benen.”