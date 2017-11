DSM-Niaga en Auping gaan volledig recyclebare matrassen ontwikkelen

Koninklijke DSM N.V., de mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijk basis actief is op het gebied van voeding, gezondheid en materialen, kondigde vandaag aan dat DSM-Niaga – een joint venture tussen DSM en Niaga – en Koninklijke Auping een langetermijnsamenwerking aangaan om volledig recyclebare matrassen te ontwikkelen. Het doel van deze samenwerking is om een economisch interessant recyclebaar alternatief voor matrassenafval te ontwikkelen. Beide bedrijven hebben zich tot doel gesteld om schaalbare oplossingen te vinden die de wereldwijde afvalproblemen kunnen helpen oplossen. Hierbij zijn ze zich ervan bewust dat er veranderingen in de productieprocessen en bedrijfsmodellen noodzakelijk kunnen zijn om een volledig circulair matras tot stand te brengen.

Auping is het eerste bedrijf buiten de tapijtsector dat gebruik zal maken van de Niaga® Technologie om volledig recyclebare matrassen te ontwikkelen. Bij deze samenwerking tussen DSM-Niaga en Auping zullen beide bedrijven van elkaars kennis kunnen profiteren: Auping beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van matrassen en slaapcomfort. DSM-Niaga heeft de expertise en wetenschappelijke kennis op het gebied van materialen en recycling daarvan.

Op basis van het innovatieve ontwerp dat DSM-Niaga voor tapijt heeft ontwikkeld, kan een vergelijkbare lijmtechnologie worden toegepast om lagen van een oude matras van elkaar te scheiden. Hierdoor is het eenvoudiger om de verschillende materialen tijdens het recycleproces terug te winnen en daarmee de kringloop voor matrasmateriaal te sluiten.

Auping is voortdurend bezig om de materiaalveiligheid en recycleerbaarheid van zijn matrassen te verbeteren en was de eerste producent die een recyclesysteem in het leven riep waarbij klanten die een nieuwe matras kopen hun oude matras kunnen inleveren. DSM-Niaga is actief op het gebied van het herontwerpen van alledaagse producten zodat ze volledig recycleerbaar zijn in hetzelfde product. Het eerste product dat het bedrijf ontwikkelde was tapijt, en dit leidde tot een technologie om tapijten van slechts één materiaal te maken die zodoende weer volledig recycleerbaar zijn tot tapijt. De samenwerking met Auping toont dat Niaga® Technologie mogelijkheden biedt om ook voor andere producten dan tapijt een circulair ontwerp te maken.

Josse Kunst, General Manager van DSM-Niaga, zei: “Deze samenwerking met Auping maakt de weg vrij voor toepassing van de Niaga® Technologie in andere producten dan tapijt. We zijn onder de indruk van de innovatieve mindset van Auping en verheugen ons erop om samen met Auping de recycleerbaarheid van matrassen ingrijpend te verbeteren.”

Bart Jan Scholte, Director Brand & Product Marketing van Koninklijke Auping, zei: “Auping is gespecialiseerd in het ontwikkelen van comfortabele slaapoplossingen, zowel voor nu als in de toekomst. We investeren in duurzaamheid en streven ernaar om al onze bedrijfsprocessen, producten en diensten volgens een circulair model te structureren. DSM is voor ons de perfecte partner om onze huidige prestaties en producten verder te kunnen verbeteren, dankzij hun kennis van materialen en hun streven naar innovatie. We zijn beiden trots op onze Nederlandse wortels en onze meer dan 100-jarige traditie. Deze nieuwe stap in het vernieuwen van onze matrassen past bij ons continue streven naar innovatie, naar het verbeteren van onze CO2-voetafdruk en naar het hergebruiken van materialen.”

Over Koninklijke Auping bv

Auping werkt al 130 jaar aan oplossingen op het gebied van slaap en de kracht van rust. Onze overtuiging: een uitgeruste wereld is een mooiere wereld. Elke dag weer wordt er gewerkt aan het ultieme slaapcomfort van morgen. Het is onze missie om met passie en nieuwsgierigheid te werken aan producten en diensten die ervoor zorgen dat je uitgerust bent en ontspannen, energiek, alert en vriendelijk je leven kunt leiden. Duurzaamheid, design en innovatie staan daarbij centraal. Auping is een A-merk-, productie- en retailbedrijf dat uitgroeide tot dé bedden- en matrassenspecialist en marktleider in de Benelux, met meerdere verkoopvestigingen in Europa en een distributie over een groot deel van de wereld. Auping is ontwikkelaar, producent en retailer van persoonlijke slaap- en rustoplossingen met aandacht voor mens, milieu en de toekomst. Voor een uitgerust en beter leven voor iedereen.

DSM-Niaga

DSM-Niaga is een in 2014 opgericht samenwerkingsverband tussen het opstartende bedrijf Niaga en DSM. Niaga® heeft zich ten doel gesteld om alledaagse producten van meet af aan te herontwerpen. Het streven is om producten op een gemakkelijke en betaalbare manier volledig recycleerbaar te maken, zonder hierbij in te boeten op kwaliteit of prijs. Het eerste product dat Niaga® heeft herontworpen was tapijt en er zullen nog vele andere producten volgen.