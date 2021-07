DSM bouwt nieuw duurzaam hoofdkantoor in Maastricht

Koninklijke DSM, een wereldwijd purpose-led bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven is voornemens een nieuw, duurzaam, modern en inspirerend hoofdkantoor te bouwen in Maastricht. Het nieuwe kantoor wordt een visuele vertaling van de cultuur van DSM en onderbouwt de hybride manier van werken van het bedrijf in een clubhuisachtige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Eind 2023 moet de bouw gereed zijn.

DSM past in het ontwerp en bij de bouw van het energieneutrale kantoorpand de hoogste duurzaamheidsnormen (BREEAM) toe. De gebruikerservaring en de hybride werkprincipes van DSM vormen de basis voor het ontwerp van het nieuwe pand. Het nieuwe kantoor in Maastricht zal integraal deel uitmaken van DSM’s wereldwijde netwerk van bedrijfs- en R&D hoofdkantoren, regionale hoofdkantoren, (thuis)kantoren, en productielocaties.

Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, co-CEO’s van Koninklijke DSM: “Het nieuwe hoofdkantoor van DSM in Maastricht is meer dan alleen een nieuw gebouw: het wordt een inspirerende, gezonde en open plek die op een stijlvolle manier onderdeel uitmaakt van de omgeving en de gemeenschap. We kijken ernaar uit om een moderne, gezonde werkomgeving te creëren voor medewerkers en bezoekers waar welzijn en duurzaamheid centraal staan.”

Moderne en duurzame werkomgeving

De nieuwe locatie is gevestigd midden in een levendige, stedelijke omgeving in het centrum van Maastricht (Wyck), vlakbij het treinstation, hotels en andere voorzieningen. Het perceel bestaat uit twee gebouwen – een historisch monument en een bioscoop – die worden samengevoegd, gerenoveerd en opgeknapt waarmee het pand een nieuwe bestemming krijgt en nieuw leven wordt ingeblazen. Door het oude met het nieuwe te verbinden, weerspiegelt het kantoor zowel de historische wortels van het bedrijf en het moderne, inclusieve, innovatieve en purpose-led karakter van DSM.

Het huidige hoofdkantoor van DSM in Heerlen is jarenlang een goede thuisbasis geweest. DSM heeft diverse mogelijkheden verkent om zijn kantoreninfrastructuur in Limburg toekomstbestendig te maken. Dit heeft onder andere geleid tot de beslissing om het kantoor in Sittard niet te heropenen. Het heeft bovendien laten zien dat het bouwen van een nieuw hoofdkantoor op het perceel in Maastricht een waardevolle, lange termijn oplossing biedt die de hybride manier van werken van het bedrijf faciliteert. DSM zal nauw samenwerken met de gemeente Heerlen om een geschikte nieuwe eigenaar voor het kantoor in Heerlen te vinden.