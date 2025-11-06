DS Smith, onderdeel van International Paper en wereldwijd toonaangevende leverancier van duurzame, op papiervezel gebaseerde verpakkingen, werkt samen met Fantasy Forts, de Nederlandse leverancier van unieke bouwsets voor kinderen. Samen zetten zij zich in voor duurzaam en fantasierijk spelen.

Fantasy Forts wil kinderen inspireren met unieke doe-het-zelf bouwsets waarmee ze huizen en forten kunnen maken. De sets nodigen uit tot creatief spel en helpen kinderen om kritisch te denken, problemen op te lossen en zelfvertrouwen op te bouwen, terwijl ze hun eigen persoonlijke speelruimte creëren.

De experts van DS Smith hebben het ontwerp en de samenstelling van de Fantasy Forts-speelsets verfijnd, inclusief de vouwstructuren, stansmethoden en integratie van accessoires. Daarbij is gebruikgemaakt van 100% recyclebaar golfkarton, dat zowel stevig als eenvoudig op grote schaal te produceren is. DS Smith heeft bovendien het materiaalvolume geminimaliseerd en alle onnodige kunststof elementen uit de constructie verwijderd.

Het nieuwste ontwerp bevat daarnaast een slim en veelzijdig kliksysteem, waardoor de speelsets eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in meubels en geschikt zijn voor zowel binnen- als buitenspel.

Marco van den Berg, oprichter, Fantasy Forts: “Het concept leek eenvoudig, maar de technische uitvoering vergde veel denkwerk. We zochten een partner die onze creatieve visie kon vertalen naar een product dat duurzaam, eenvoudig te produceren en schaalbaar is. Vanaf dag één werden deze nieuwe ontwerpen bijzonder goed ontvangen en de feedback is uitstekend. Onze speelsets stimuleren grenzeloze creativiteit en bieden kinderen urenlang creatief en schermvrij speelplezier. De panelen kunnen bovendien compact worden opgeborgen en netjes worden opgevouwen wanneer ze niet in gebruik zijn.”

De Fantasy Forts-producten worden lokaal in Nederland geproduceerd en verpakt in een sociale werkplaats, vertegenwoordigd door Social Work Netherlands (ESN). Het bedrijf neemt actief het voortouw in het creëren van kansen voor de lokale gemeenschap en het realiseren van ‘sociale impact’, om zo de klantenbasis en internationale groei verder te stimuleren.

De samenwerking tussen DS Smith en Fantasy Forts begon in een DS Smith PackRight Centre – een speciaal ingerichte locatie waar klanten samenkomen met DS Smith-experts om verpakkingsoplossingen te ontwikkelen en optimaliseren. Er wordt gekeken hoe verpakkingen beter kunnen presteren op het gebied van kosten, efficiëntie, duurzaamheid en branding.

Remko Berkhout, Marketing and Communications Manager, DS Smith Benelux: “We zijn enthousiast over de samenwerking met Fantasy Forts aan deze innovatieve kartonnen oplossing en trots dat we kunnen ondersteunen bij hun strategische visie om een duurzaam en veelzijdig product te creëren. Dankzij de technische expertise van onze ontwerpers zijn de golfkartonnen elementen van de speelsets niet alleen inventief in hun ontwerp, maar ook opmerkelijk duurzaam – essentieel om bestand te zijn tegen de vele creatieve variaties die kinderen bedenken.”

De speelsets van Fantasy Forts zijn verkrijgbaar via diverse online retailers, waaronder de eigen e-commerce shop van Fantasy Forts, en zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.

DS Smith zet zich in om een sectorbrede transitie naar een circulaire economie te leiden en levert duurzame, circulaire oplossingen aan klanten in 34 landen wereldwijd.