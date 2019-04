Drogisterijen moeten meer inzetten op duurzaamheid

Van elk deodorant-product wordt ongeveer de helft in de aanbieding verkocht. Drogisterijen concurreren heftig met supermarkten, die een marktaandeel van zo’n 35 procent hebben in drogisterijproducten en cosmetica. Ondanks de economische groei lieten drogisterijen vorig jaar en begin dit jaar een krimp in verkoopvolumes zien. Omdat de prijzen wel hoger lagen dan het jaar ervoor, was er wel omzetgroei. Maar om echt onderscheidend te zijn, moeten drogisterijen vernieuwen concludeert ABN AMRO: natuurlijke producten, duurzaamheid, transparantie en expertise van het personeel moeten centraal staan.

Duurzaamheid wint aan belang

Door zich meer in duurzaamheid te specialiseren kunnen drogisterijen makkelijker uit het prijsgevecht blijven. Vier op de tien persoonlijke verzorgingsproducten wordt nu in de promotie verkocht, terwijl dit bij filiaalbedrijven volgens branchevereniging zelfs al 50 procent is.

Duurzame producten van drogisterijen zijn namelijk niet alleen beter voor het milieu. Consumenten blijken voor een deel ook bereid om ervoor te betalen. Zo is inmiddels 36 procent van de consumenten bereid om te betalen voor duurzame producten. Dit was in 2017 nog 32 procent. Een verklaring hiervoor is dat consumenten zonder schuldgevoel willen consumeren. Daarnaast neemt de kwaliteit en het aanbod van duurzame alternatieven toe. Merken als The Good Roll (toiletpapier gemaakt van 100 procent gerecycled papier) en Yoni (sanitaire producten gemaakt van biologisch katoen) bijvoorbeeld, winnen terrein.

Bovendien versnelt wetgeving deze beweging. Zo komt er in 2021 een verbod op wegwerpplastic. Dit betekent dat er alternatieven moeten komen voor plastic wattenstaafjes en sanitaire producten. Bedrijven spelen hierop in door bijvoorbeeld wattenstaafjes met bamboe of hout op de markt te brengen. Ook Procter & Gamble neemt maatregelen door (shampoo)flessen van gerecycled materiaal te produceren. Unilever gaat nog een stapje verder door te stellen dat in 2025 al hun plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of afbreekbaar zijn.

Natuurlijke ingrediënten en transparantie

Drogisterijen kunnen met hun assortiment sterker inspelen op de toenemende aandacht van consumenten voor het milieu. Consumenten beschouwen natuurlijke ingrediënten als puurder omdat ze minder synthetische ingrediënten bevatten. De helft van de Engelse consumenten kiest al voor deze producten. Naar verwachting zal deze behoefte ook onder Nederlandse consumenten toenemen: volgens de NCV (Nederlandse cosmetica vereniging) hebben vooral jongeren meer dan gemiddeld interesse in natuurlijke en biologische cosmetica. Zo is er een groei in biologische gezichtsverzorging en shampoo zichtbaar. Make-up merk ZAO organic en de huidverzorging van Naif spelen hierop in.

In de duurzaamheidstrend is van belang zoveel mogelijk transparantie te bieden. Consumenten zijn steeds beter geïnformeerd over producten en ingrediënten. Merken zoals Nuudcare, Kaerel Skin care en SMPL combineren hun aanbod van producten vanuit natuurlijke (veganistische) ingrediënten met het bieden van veel transparantie hierover. Zij zijn een inspiratiebron voor de drogisterij van de toekomst. Die kunnen op die behoefte aan transparantie inspelen met bijvoorbeeld hun merkkeuze, maar ook vooral door goed het verhaal achter een merk te kennen en zichtbaar te maken voor de consument in hun winkel.

Expertise personeel maakt het verschil

Ook is het van belang dat het personeel van drogisterijen het verhaal achter deze merken kent en vertelt. Dit gaat deels online, maar voor het grootste deel juist offline. Niet voor niets zet de duurzame Lush sterk in op het personeel in de winkel, die het verhaal achter de producten vertelt. Personeel is een inspiratiebron en daarom een belangrijke reden voor consumenten om een drogisterij te bezoeken. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt bovendien dat een andere belangrijke reden van consumenten om een fysieke winkel te bezoeken is gelegen in kennis en kunde van het personeel.

In 2015 ging nog 18 procent van de drogisterijklanten vooral naar de winkel voor de kennis en kunde van het personeel, in 2018 was dit percentage gegroeid naar 24 procent. Voor drogisterijen kan dit mooi samengaan met een strategie op het vlak van duurzaamheid. Drogisterijen kunnen zich zo ook onderscheiden van het online kanaal, dat ook in deze categorie flink is gegroeid. De voorkeur om producten online aan te schaffen is in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld, van 6 naar 11 procent. Personeel kan service bieden door consumenten te helpen bij aankopen door passend advies te geven. Voor de branche als geheel verwachten we een lichte groei van 1,3 procent in zowel 2019 als 2020, waarbij het promotiegevecht met supermarkten aan de orde van de dag blijft.

Bron: ABN AMRO